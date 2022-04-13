Окупанти готують фейк про нібито знайдений схрон ЗСУ із вибухівкою в Енергодарі

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Російські окупанти за допомогою пропагандистів готують фейк про знайдений схрон із вибухівкою в Енергодарі на Запоріжжі, щоби спробувати дискредитувати українських захисників.

Про це ввечері в середу, 13 квітня, інформує пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

“Із задіянням російських пропагандистів, вони планують зробити сюжет про начебто виявлений схрон з великою кількістю вибухівки та боєприпасів. Російська пропаганда планує піднести це, як нібито вказаний схрон був обладнаний диверсійною групою ЗСУ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, черговий вкид направлено на дискредитацію Збройних сил України у медіапросторі.

“Застерігаємо, що Російська Федерація веде потужну інформаційну війну проти України, в інформаційному полі щодня з’являється безліч фейків. Щоб уберегти себе та близьких, слідкуйте та поширюйте інформацію тільки з офіційних джерел”, – додали в ОВА.

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