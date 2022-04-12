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З початку великої війни загинули щонайменше 186 дітей, – ОГП

12/04/2022 10:28

З початку великої війни, яку розв’язала Російська Федерація в Україні, постраждали більше українських 530 дітей.

Так дані станом на ранок 12 квітня поширила пресслужба ​Офісу генерального прокурора.

За цією інформацією, 186 дітей загинули в Україні через збройну агресію РФ. Більше 344 дітей отримали поранення.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначають в ОГП.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 113, Київській – 99, Харківській – 76, Чернігівській – 54, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Херсонській – 36, Запорізькій області – 22, місті Києві – 16, Сумській – 16, Житомирській області – 15.

У ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних на території села Гавронщина Бучанського району Київської області виявлено розстріляний цивільний автомобіль. Поряд були поховані тіла п’яти осіб, серед яких дві дитини 1 та 14 років.

Під час опрацювання території села Гаврилівка Бучанського району Київської області виявлено тіло 5-річної дитини з множинними тілесними ушкодженнями, отриманими внаслідок розриву артилерійського снаряда.

8 квітня внаслідок обстрілу російськими військами житлового будинку в м. Маріуполь загинула півторарічна дівчинка.

11 квітня – черговий обстріл окупантами м. Харкова. Загинув 13-річний хлопчик.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 938 закладів освіти. 87 із них зруйновано повністю.

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Україна

З початку великої війни загинули щонайменше 186 дітей, – ОГП

З початку великої війни, яку розв’язала Російська Федерація в Україні, постраждали більше українських 530 дітей. Так дані станом на ранок 12 квітня поширила пресслужба ​Офісу генерального прокурора. За цією...

Війна з Росією

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