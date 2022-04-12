Україна націоналізує 10 російських кораблів

Ілюстративне фото

Державне бюро розслідувань завадило виведенню з України російськими підприємцями десяти суден реальною вартістю понад мільярд гривень.

Про це вранці у вівторок, 12 квітня, інформує пресслужба ДБР.

Слідчі ДБР, за сприяння Морської охорони Держприкордонслужби, завадили виведенню восьми російських вантажних суден і двох танкерів, які перебували в акваторії порту в Одеській області на профілактичних ремонтних роботах.

Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю.

Власники намагались незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни “прописки”.

Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками, ця сума занижена щонайменше у п’ять разів.

Працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 48 – 12.04.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ