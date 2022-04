У Польщі “зникли” 100 танків, – ЗМІ

Сто танків Т-72, які перебували на зберіганні в Любліні (Польща), “зникли” декілька днів тому.

Про це повідомило польське видання Visegrád 24.

“Один з найвідоміших військових експертів Польщі @volski_jaros зазначає, що чутки про те, що сто танків Т-72, які перебували на зберіганні в Любліні, “зникли” декілька днів тому, правдиві. Нещодавно вони були модернізовані до стандарту Т-72М1R (тепловізор та інші удосконалення). Вдалого полювання, Україно”, – пише ЗМІ.

Журналіст Ярослав Вольські підтвердив цю інформацію, але з деякими зауваженнями: “Я, чесно кажучи, не зовсім так висловився, але хай буде. Допомога Україні йде від… країн НАТО, скажімо. А цифри залишимо на потім”.

Co prawda nie do końca tak to ująłem no ale niech będzie… 😉

Pomoc na UKR dociera z…krajów NATO że tak to ujmę. A liczby zostawmy na później. #wojnanaUkrainie #wojna2022 #UkraineWar #war https://t.co/AI5JrSGpx0

— Jarosław Wolski (@wolski_jaros) April 12, 2022