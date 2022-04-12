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У Польщі “зникли” 100 танків, – ЗМІ

12/04/2022 20:50

Сто танків Т-72, які перебували на зберіганні в Любліні (Польща), “зникли” декілька днів тому.

Про це повідомило польське видання Visegrád 24.

“Один з найвідоміших військових експертів Польщі @volski_jaros зазначає, що чутки про те, що сто танків Т-72, які перебували на зберіганні в Любліні, “зникли” декілька днів тому, правдиві. Нещодавно вони були модернізовані до стандарту Т-72М1R (тепловізор та інші удосконалення). Вдалого полювання, Україно”, – пише ЗМІ.

Журналіст Ярослав Вольські підтвердив цю інформацію, але з деякими зауваженнями: “Я, чесно кажучи, не зовсім так висловився, але хай буде. Допомога Україні йде від… країн НАТО, скажімо. А цифри залишимо на потім”.

Постачання модернізованих T-72M1R у самій Польщі розпочалося в кінці 2019 року. Машина отримала нові пасивні системи прицілювання та спостереження, системи зв’язку, а також низку інших дрібних удосконалень.

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