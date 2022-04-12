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У Маріуполі прикордонник підірвав себе, щоб не потрапити в полон, – ДПСУ

12/04/2022 13:28

У Маріуполі Донецької області військовослужбовець Державної прикордонної служби України підірвав себе гранатою, щоб не потрапити в полон до російських окупантів.

Як передає “Новинарня“, про це вдень в вівторок, 12 квітня, повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Таким чином він підтвердив інформацію, яка неофіційно поширювалася кілька днів раніше.

“Приклад стійкості прикордонників, я думаю, всім відомий… Кілька днів тому в Маріуполі, де також перебувають наші військовослужбовці (ДПСУ – “Н”) та ведуть бої з ворогом, один з офіцерів прикрив відхід своєї групи”, – сказав Демченко.

“Він був поранений і опинився, фактично, в оточенні. Щоб не потрапити в полон і щоби ворог не отримав радіостанцію, військовий підірвав себе. Останніми його словами по радіозв’язку були: “Слава Україні”. Вічна слава герою і всім захисникам нашої держави”.

Раніше про цей випадок розповідав радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович. На брифінгу 10 квітня він повідомляв, що поранений прикордонник у Маріуполі підірвав себе разом з рацією, щоб обладнання не потрапило до ворога.

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