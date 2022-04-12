Створено онлайн-архів воєнних злочинів РФ в Україні

Міністерство закордонних справ разом із партнерами створили онлайн-архів воєнних злочинів РФ в Україні.
Про це вранці у вівторок, 12 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.
Зібрані в архіві докази розповідають світові правду про звірства російської армії в Україні. Дані на ньому будуть постійно оновлюватися у взаємодії з українськими правоохоронним органами та міжнародними організаціями, моніторинговими місіями.
На сайті задокументовані воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні за час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.
Злочини поділені на сім категорій:
“Сайт занурює відвідувачів в жахливу атмосферу війни, в якій українці змушені жити вже понад шість тижнів”, – йдеться в повідомленні.
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