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Створено онлайн-архів воєнних злочинів РФ в Україні

12/04/2022 11:33

Міністерство закордонних справ разом із партнерами створили онлайн-архів воєнних злочинів РФ в Україні.

Про це вранці у вівторок, 12 квітня, інформує пресслужба Головного управління розвідки МОУ.

Зібрані в архіві докази розповідають світові правду про звірства російської армії в Україні. Дані на ньому будуть постійно оновлюватися у взаємодії з українськими правоохоронним органами та міжнародними організаціями, моніторинговими місіями.

На сайті задокументовані воєнні злочини, скоєні російською армією в Україні за час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.

Злочини поділені на сім категорій:

  • вбивство невинних;
  • напади на цивільне населення або цивільні об’єкти;
  • руйнування населених пунктів;
  • заручники та тортури;
  • незаконна депортація;
  • напад на релігію та культуру;
  • зґвалтування.

“Сайт занурює відвідувачів в жахливу атмосферу війни, в якій українці змушені жити вже понад шість тижнів”, – йдеться в повідомленні.

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