Штайнмаєр хотів приїхати в Київ, але Зеленський не хоче його бачити через зв’язок з РФ, – Bild

За даними Bild, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хоче приїхати з візитом до Києва, але президент України Володимир Зеленський не бажає його бачити.
Про це німецьке видання повідомило у вівторок, 12 квітня.
За інформацією Bild з українських урядових кіл, Штайнмаєр хотів відвідати Україну та приїхати до Києва разом з урядовими делегаціями з інших країн ЄС вже у середу, 13 квітня. Однак, за даними видання, на цей момент президент Володимир Зеленський не хоче зустрічатися з ним у Києві через тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.
За інформацією Bild, з Києва до офісу федерального президента надійшла чітка заява про те, що на цей момент вони не готові до жодних зустрічей. Проте не можна виключати можливості зустрічі у майбутньому, заявили в Києві.
Сьогодні Штайнмаєр перебуває з візитом у Польщі, де він зустрівся, зокрема, з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Основна тема візиту – війна Росії проти України. З Польщі Штайнмаєр міг вирушити до України.
На пресконференції з Дудою Штайнмайєр не обговорював можливі плани поїздки до Києва, хоча його про них запитували напряму.
Як міністр закордонних справ у минулому Штайнмаєр підтримував тісні контакти, зокрема, з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Штайнмайєр також був активним прихильником газопроводу “Північний потік – 2” і вважається архітектором дружньої до Росії політики федерального уряду.
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