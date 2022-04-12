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СБУ заявила, що Кремль планував створити “народні республіки” у західних областях України. ВІДЕО

12/04/2022 13:54

Кремль планував створити “народні республіки” у західних областях України. Ворожа агентура почала відповідну роботу ще влітку 2021 року.

Про це вдень в вівторок, 12 квітня, інформує пресцентр Служби безпеки України.

“Один із учасників угруповання пішов на співпрацю зі слідством. Він розповідає, що група почала роботу з повалення конституційного ладу ще влітку 2021 року”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на нього вийшов відставний співробітник ворожої розвідки, який виявився організатором “схеми”.

Він заявив про намір створити нове народовладдя в Україні, і якщо чинна влада “сама не піде у відставку”, то група перейде до силового сценарію.

Для захоплення влади угруповання мало завербувати 500 бойовиків, бажано з колишніх учасників російсько-української війни, і забезпечити їх зброєю.

“Втілення плану мало збігтися в часі з російським повномасштабним вторгненням в Україну, але завдяки роботі СБУ мережу було викрито, а її організатора та ключових осіб – затримано на початку березня в Івано-Франківській і Хмельницькій областях”, – зазначає пресцентр.

Один зі спільників визнав свою вину та дав покази на організатора. Матеріали щодо нього скеровано до суду.

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Україна

СБУ заявила, що Кремль планував створити “народні республіки” у західних областях України. ВІДЕО

Кремль планував створити “народні республіки” у західних областях України. Ворожа агентура почала відповідну роботу ще влітку 2021 року. Про це вдень в вівторок, 12 квітня, інформує пресцентр Служби безпеки...

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