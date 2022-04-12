Президент підписав закон про 100% гарантії депозитів на час війни

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Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує повну гарантію повернення банківських вкладів у разі виведення банку з ринку протягом дії воєнного стану і трьох місяців опісля.

Про це вдень в вівторок, 12 квітня, повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Через три місяці після завершення воєнного стану гарантована державою сума обмежуватимуться 600 тисячами гривень, що означає її підвищення втричі з нинішніх 200 тис. грн.

Крім того, законом передбачається вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перед Міністерством фінансів, а також передбачається, що “Ощадбанк” стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб з дня набрання ним чинності.

“Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень стосовно суми відшкодування коштів за вкладами у розмірі не менше 600 тисяч гривень, які набирають чинності через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні”, – зазначив Гетманцев.

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