Президент підписав закон про 100% гарантії депозитів на час війни

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує повну гарантію повернення банківських вкладів у разі виведення банку з ринку протягом дії воєнного стану і трьох місяців опісля.
Про це вдень в вівторок, 12 квітня, повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Через три місяці після завершення воєнного стану гарантована державою сума обмежуватимуться 600 тисячами гривень, що означає її підвищення втричі з нинішніх 200 тис. грн.
Крім того, законом передбачається вирішення проблеми реструктуризації боргових зобов’язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб перед Міністерством фінансів, а також передбачається, що “Ощадбанк” стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб з дня набрання ним чинності.
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