МВФ відкриває спецрахунок для коштів країн-донорів на допомогу Україні

Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального рахунку для акумулювання коштів країн-донорів на допомогу Україні.
Про це ввечері 8 квітня повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.
“Рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні.
Ми з Мінфіном лобіювали це рішення разом з урядом Канади та з самого початку отримали підтримку ще й Нідерландів, Польщі, країн Скандинавії та Балтії”, – розповів Рашкован.
Він зазначив, що “1 мільярд доларів від Канади буде направлений на допомогу уряду України через інструменти МВФ.
У повідомленні самого МВФ із Вашингтона сказано, що спецрахунок “призначений для спрямування донорських ресурсів у вигляді грантів та позик на допомогу Україні у задоволенні платіжного балансу та бюджетних потреб і стабілізації економіки”.
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