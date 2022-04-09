МВФ відкриває спецрахунок для коштів країн-донорів на допомогу Україні

Рада директорів Міжнародного валютного фонду погодила відкриття спеціального рахунку для акумулювання коштів країн-донорів на допомогу Україні.

Про це ввечері 8 квітня повідомив заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован.

“Рада директорів МВФ погодила відкриття спеціального адміністративного рахунку для направлення грошей країн-донорів на допомогу Україні.

Ми з Мінфіном лобіювали це рішення разом з урядом Канади та з самого початку отримали підтримку ще й Нідерландів, Польщі, країн Скандинавії та Балтії”, – розповів Рашкован.

Він зазначив, що “1 мільярд доларів від Канади буде направлений на допомогу уряду України через інструменти МВФ.

У повідомленні самого МВФ із Вашингтона сказано, що спецрахунок “призначений для спрямування донорських ресурсів у вигляді грантів та позик на допомогу Україні у задоволенні платіжного балансу та бюджетних потреб і стабілізації економіки”.

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