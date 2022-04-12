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“Нова пошта” відновила роботу половини відділень мережі

12/04/2022 17:16

Логістичний оператор “Нова пошта” відновив роботу половини мережі точок сервісу.

Про це йдеться у повідомленні компанії у вівторок, 11 квітня, передає “НВ.Бізнес”.

Станом на 12 квітня компанія відновила роботу ще 160 відділень у Київській, Одеській, Миколаївській, Сумській, Хмельницькій, Чернігівській, Житомирській, Харківській областях, а також Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Рівненській.

Лідером за кількістю працюючих відділень виявилися Київська та Івано-Франківська область — там працюють 407 та 402 відділення відповідно. Повністю мережа поштового оператора працює у Чернівцях, Хмельницькому та Тернополі.

Усього компанія має 11 500 точок сервісу. Зокрема, 4100 відділень, 7600 вуличних поштоматів та кур’єрська доставка у 6100 населених пунктах.

У відкритих відділеннях можна надіслати та отримати посилки по Україні та за кордон. До 31 травня за спеціальним тарифом можна відправляти особисті речі по Україні у валізах чи коробках до 30 кг – за 120 грн.
Також зараз діє спеціальна знижка -40% на доставку шин та дисків.

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Україна

“Нова пошта” відновила роботу половини відділень мережі

Логістичний оператор “Нова пошта” відновив роботу половини мережі точок сервісу. Про це йдеться у повідомленні компанії у вівторок, 11 квітня, передає “НВ.Бізнес”. Станом на 12 квітня компанія відновила роботу...

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