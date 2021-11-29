Нова пошта до кінця року роботизує 30 сортувальних центрів

Фото пресслужби Нової пошти

Логістичний оператор “Нова пошта” до кінця року роботизує зони вантажних та дрібних відправлень на 10 сортувальних терміналах. Наразі роботизовано вже 20 сортувальних центрів.

Як повідомили у компанії, залежно від ваги посилки компанія використовує різні види роботів.

На зонах сортування дрібних відправлень (до 2 кг) використовується робот-train, що складається з двох секцій. Це власна розробка Нової пошти та виробника SBR. Працівник викладає посилку на робота, який відвозить її до сканера і переміщає в бокс, який відповідає за певний географічний напрямок. Працюють роботи на спеціальній платформі з монорейкою, яка одночасно слугує їх зарядкою. Використання таких роботів дозволило збільшити продуктивність сортування дрібних посилок вдвічі, зазначили у компанії. Наразі працюють 272 таких робота, передає “Новое время”.

Для сортування відправлень до 30 кг компанія використовує роботи-піруети української компанії Deus Robots. Таку назву вони отримали, бо можуть обертатися довкола своєї осі. Зі стрічки вивантаження посилка потрапляє на робота. Далі він під’їжджає для сканування посилки і викладає її на роликовий конвеєр, з якого відправлення потрапляє безпосередньо в спеціальну сумку для доставки. Завдяки їхній спритності такі роботи можуть працювати на різних ділянках сортування.

“Крім того, Нова пошта продовжує покращувати роботизацію вантажних терміналів. У листопаді у Дніпрі відкрився термінал із повністю роботизованою зоною вантажних відправлень. 50 робовізків, виробництва SBR, переміщують вантажі всередині терміналу із зони вивантаження в зону завантаження. Вони пересуваються магнітною стрічкою і можуть перевозити одночасно на собі до 300 кг і 1000 кг тягнути за собою. За добу такі робовізки здатні перевезти до 5 тис. вантажів, що підвищує продуктивність терміналу на 30%. Загалом компанія використовує на різних вантажних терміналах вже 180 роботів”, — йдеться у повідомленні.

“Роботизація сортувальних терміналів дозволяє збільшувати продуктивність без додаткових навантажень на працівників. Крім того, автоматизуючи процеси, ми досягаємо більшої точності у сортуванні посилок, адже зменшення впливу людського фактору дозволяє уникнути можливих помилок”, — розповів Олексій Тараненко, директор з розвитку Нової пошти.

Роботи вже працюють у депо Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Борисполя, Мелітополя, Покровська, Новомосковська, Старобільська, Коростеня, Стрия, Самбора, Ковеля, Стоянки. У планах компанії створити повністю роботизований сортувальний центр.

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