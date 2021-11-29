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Нова пошта до кінця року роботизує 30 сортувальних центрів

29/11/2021 18:08

Логістичний оператор “Нова пошта” до кінця року роботизує зони вантажних та дрібних відправлень на 10 сортувальних терміналах. Наразі роботизовано вже 20 сортувальних центрів.

Як повідомили у компанії, залежно від ваги посилки компанія використовує різні види роботів.

На зонах сортування дрібних відправлень (до 2 кг) використовується робот-train, що складається з двох секцій. Це власна розробка Нової пошти та виробника SBR. Працівник викладає посилку на робота, який відвозить її до сканера і переміщає в бокс, який відповідає за певний географічний напрямок. Працюють роботи на спеціальній платформі з монорейкою, яка одночасно слугує їх зарядкою. Використання таких роботів дозволило збільшити продуктивність сортування дрібних посилок вдвічі, зазначили у компанії. Наразі працюють 272 таких робота, передає “Новое время”.

Для сортування відправлень до 30 кг компанія використовує роботи-піруети української компанії Deus Robots. Таку назву вони отримали, бо можуть обертатися довкола своєї осі. Зі стрічки вивантаження посилка потрапляє на робота. Далі він під’їжджає для сканування посилки і викладає її на роликовий конвеєр, з якого відправлення потрапляє безпосередньо в спеціальну сумку для доставки. Завдяки їхній спритності такі роботи можуть працювати на різних ділянках сортування.

“Крім того, Нова пошта продовжує покращувати роботизацію вантажних терміналів. У листопаді у Дніпрі відкрився термінал із повністю роботизованою зоною вантажних відправлень. 50 робовізків, виробництва SBR, переміщують вантажі всередині терміналу із зони вивантаження в зону завантаження. Вони пересуваються магнітною стрічкою і можуть перевозити одночасно на собі до 300 кг і 1000 кг тягнути за собою. За добу такі робовізки здатні перевезти до 5 тис. вантажів, що підвищує продуктивність терміналу на 30%. Загалом компанія використовує на різних вантажних терміналах вже 180 роботів”, — йдеться у повідомленні.

“Роботизація сортувальних терміналів дозволяє збільшувати продуктивність без додаткових навантажень на працівників. Крім того, автоматизуючи процеси, ми досягаємо більшої точності у сортуванні посилок, адже зменшення впливу людського фактору дозволяє уникнути можливих помилок”, — розповів Олексій Тараненко, директор з розвитку Нової пошти.

Роботи вже працюють у депо Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Борисполя, Мелітополя, Покровська, Новомосковська, Старобільська, Коростеня, Стрия, Самбора, Ковеля, Стоянки. У планах компанії створити повністю роботизований сортувальний центр.

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