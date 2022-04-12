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Франція направила в Бучу слідчих і ДНК-лабораторію

12/04/2022 19:54

Французькі експерти прибули до України для допомоги у розслідуванні воєнних злочинів Росії у Київський області.

Про це ввечері в вівторок, 12 квітня, інформує пресслужба офісу генпрокурора.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова під час спільної роботи у Бучі на Київщині розповіла, що місія французьких експертів допомагатиме розслідувати воєнні злочини РФ.

“Представники правоохоронних органів Франції приєдналися до нашого фронту справедливості. Колеги із французької жандармерії та медичної служби Збройних сил Французької Республіки прибули до України, щоб допомогти у розслідуванні вбивств російськими військовими людей на Київщині”, – сказала вона.

Місія приїхала із ДНК-лабораторією та необхідним обладнанням для організації огляду тіл та впізнання. Вона працюватиме в Україні упродовж 15 днів.

“Зібрані нами спільно з колегами докази будуть використовуватися у національних розслідуваннях, а також можуть бути передані до Міжнародного кримінального суду”, – зазначила генпрокурорка.

Йдеться, зокрема, про звірства російських окупантів у Бучі. Там вже завершилась ексгумація 49 тіл із великої тимчасової могили біля місцевого храму. Поруч знайшли ще три поховання зі шістьома тілами.

В одному з них, за попередніми даними, мати і двоє дітей 4 і 11 років. Зараз із свідчень вважається, що їхній автомобіль був розстріляний і жінка з дітьми повністю згоріли.

“Російські війська діють за тактикою випаленої землі – винищують все живе на своєму шляху. Ці невинні жертви – черговий доказ їхніх звірств, про які ми кричимо світові і які тихо, скрупульозно і професійно намагаємось розслідувати, щоб притягнути до відповідальності кожного воєнного злочинця з РФ”, – наголосила Венедіктова.

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Україна

Франція направила в Бучу слідчих і ДНК-лабораторію

Французькі експерти прибули до України для допомоги у розслідуванні воєнних злочинів Росії у Київський області. Про це ввечері в вівторок, 12 квітня, інформує пресслужба офісу генпрокурора. Генпрокурорка Ірина Венедіктова...

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