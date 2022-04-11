Прем’єр-міністр Литви відвідала зруйновану рашистами Бородянку

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте приїхала з візитом у Київ і разом із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем відвідала звільнене від рашистських загарбників селище Бородянка.
Про це очільник українського уряду повідомив у своєму телеграм-каналі.
“Бородянка — одна з болючих ран на тілі України. Сьогодні відвідали звільнене смт на Київщині з прем’єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте. Наслідки окупації російськими варварами жахають. Смерть і руїна — це те, що несе так званий “русскій мір”, – написав Шмигаль.
Він додав, що рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованих будинків, знищених російськими бомбами.
“Це все, на що здатний ворог — воювати з мирним населенням. Ми притягнемо до відповідальності кожного, хто винен у цих звірствах. Литва, наші європейські партнери підтримують нас на шляху встановлення справедливості”, – наголосив прем’єр-міністр України.
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