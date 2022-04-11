Для успіху на війні треба ризикувати, перекладання відповідальності на нижчі ланки загрожує поразкою, – Муженко

Для досягнення успіху на війні треба ризикувати та втілювати радикальні пропозиції.
Про це вдень у понеділок, 11 квітня, написав у фейсбуці колишній начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.
“Щоб досягнути успіху на війні, іноді треба ризикувати, сприймати та втілювати в рішення радикальні пропозиції. Якщо боятися брати на себе відповідальність або перекладати її на нижчі ланки управління, то на стратегічному рівні когось завжди чекатиме поразка і в рази більша відповідальність за наслідки”, – зазначив він.
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