Для успіху на війні треба ризикувати, перекладання відповідальності на нижчі ланки загрожує поразкою, – Муженко

Віктор Муженко

Для досягнення успіху на війні треба ризикувати та втілювати радикальні пропозиції.

Про це вдень у понеділок, 11 квітня, написав у фейсбуці колишній начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

“Щоб досягнути успіху на війні, іноді треба ризикувати, сприймати та втілювати в рішення радикальні пропозиції. Якщо боятися брати на себе відповідальність або перекладати її на нижчі ланки управління, то на стратегічному рівні когось завжди чекатиме поразка і в рази більша відповідальність за наслідки”, – зазначив він.

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