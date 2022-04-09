Компанія Маска відправила на МКС перших космічних туристів

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила на Міжнародну космічну станцію першу повністю комерційну туристичну місію Axiom-1.
Про це повідомляється в офіційному твітері SpaceX.
Запуск ракети Falcon 9 із космічним кораблем Crew Dragon з приватною місією на борту відбувся на замовлення компанії Axiom Space.
Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO
— SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022
На МКС вирушили четверо:
Кожен із них заплатив за це політ 55 мільйонів доларів.
Місія триватиме 10 днів.
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