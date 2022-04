Компанія Маска відправила на МКС перших космічних туристів

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила на Міжнародну космічну станцію першу повністю комерційну туристичну місію Axiom-1.

Про це повідомляється в офіційному твітері SpaceX.

Запуск ракети Falcon 9 із космічним кораблем Crew Dragon з приватною місією на борту відбувся на замовлення компанії Axiom Space.

Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO

— SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022