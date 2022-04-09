Компанія Маска відправила на МКС перших космічних туристів

Компанія Ілона Маска SpaceX успішно запустила на Міжнародну космічну станцію першу повністю комерційну туристичну місію Axiom-1.

Про це повідомляється в офіційному твітері SpaceX.

Запуск ракети Falcon 9 із космічним кораблем Crew Dragon з приватною місією на борту відбувся на замовлення компанії Axiom Space.

Falcon 9 launches the first all-private human spaceflight mission to the @space_station pic.twitter.com/krDfQyaVTO — SpaceX (@SpaceX) April 8, 2022

На МКС вирушили четверо:

колишній астронавт NASA, віцепрезидент Axiom Майкл Лопес-Алегрія (командир)

підприємець Ларрі Коннор (пілот Crew Dragon)

канадський інвестор Марк Петі

ізраїльський бізнесмен Ейтан Стіббе.

Кожен із них заплатив за це політ 55 мільйонів доларів.

Місія триватиме 10 днів.

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