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Скандального нардепа Юрченка затримали зі зброєю на блокпосту в Києві. ВІДЕО

08/04/2022 10:23

Скандального позафракційного нардепа, колишнього члена фракції “Слуга народу” Олександра Юрченка затримали на блокпосту.

Про це ввечері в четвер, 7 квітня, повідомив депутат від “Європейської солідарності” у Київраді, боєць 206-го батальйону ТрО Олександр Погребиський у фейсбуці.

“Сьогодні нардеп Юрченко підійшовши до чатового, який виконував свої обов’язки, почав лаятись та тикати військовому, згодом він схопився за кулемет військового. Звісно посвідчення він не показав та і не представився… Але хлопці зреагували миттєво і затримали порушника”, – повідомив він.

За словами депутата Київради, згодом Юрченко пішов до поліції та написав заяву на військових.

На опублікованому відео видно, як Юрченко визнає свою неправоту й просить вибачення.

Він також говорить, що не має дозволу на зброю і що отримав її як народний депутат на вулиці Володимирській, 15 у Києві.

Своєю чергою військовий попереджає Юрченка, що якщо він іще раз схопиться за зброю, в нього будуть стріляти.

Як інформує “5 канал”, боєць територіальної оборони, який затримував Юрченка, розповів подробиці інциденту.

“Він (Юрченко, – “Н”) приїхав на один із постів – заїзд на територію, де розташований один з підрозділів одного з батальйонів територіальної оборони. Звісно, там де є військові, там завжди є периметр, є пости і є караул. Його чемно попросили прибрати машину вперед, щоб не загороджувати заїзд. Водій його одразу себе повів нормально, проїхав вперед. А він (Юрченко, – “Н”) вистрибнув із машини й почав бикувати: “Ви хто такі, хто ваші керівники”, – сказав оборонець.

За словами бійця, далі військові зробили попереджувальний постріл вгору, після чого поставили нардепа до стіни, почали обшукувати, для того щоб дізнатися, хто він.

Згодом Юрченка відпустили.

При собі нардеп не мав документів на зброю, ходив з пістолетом ПМ. Для безпеки військовослужбовців боєкомплект пістолету йому не повернули.

Після того, як все закінчилося, Юрченко поїхав у Печерське районне управління поліції з адвокатом та написав заяву на військових. Пізніше до військових приїхала слідчо-оперативна група, ті надали свої пояснення.

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Україна

Скандального нардепа Юрченка затримали зі зброєю на блокпосту в Києві. ВІДЕО

Скандального позафракційного нардепа, колишнього члена фракції “Слуга народу” Олександра Юрченка затримали на блокпосту. Про це ввечері в четвер, 7 квітня, повідомив депутат від “Європейської солідарності” у Київраді, боєць 206-го...

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