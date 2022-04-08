Поліція затримала мера Немирова через стрілянину з автомата. ВІДЕО

Міський голова Немирова Віктор Качур. Фото: vinnitsaok.com.ua

У Вінницькій області правоохоронці затримали за стрілянину з автомата міського голову Немирова Віктора Качура.

Про це вранці у п’ятницю, 8 квітня, поінформувала пресслужба поліції Вінницької області.

“7 квітня до поліції надійшло повідомлення від місцевого волонтера про те, що очільник Немирова на території міської ради стріляє з автоматичної зброї. Зі слів потерпілого, він, як представник волонтерської організації, приніс до мерії гуманітарну допомогу для ЗСУ: каремати та інші речі. Й між ним та головою міста виник конфлікт. Під час суперечки мер погрожував волонтеру фізичною розправою, завдав кілька ударів та вистрелив в повітря з автомата”, – йдеться у повідомленні.

Потерпілий встиг покинути територію державної установи і викликав поліцію. Постраждалих немає.

57-річного міського голову Немирова працівники поліції затримали на робочому місці.

Слідство встановило, що підозрюваний раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Під час обшуку в службовому кабінеті мера поліцейські вилучили автоматичну зброю та набої до неї. Підстави зберігання та носіння зброї встановлюються. Правопорушника затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Зараз поліцейські з’ясовують обставини та причини конфлікту в межах відкритого кримінального провадження за ч.4 ст. 296 ККУ (Хуліганство). Такий злочин карається позбавленням волі на строк до семи років.

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