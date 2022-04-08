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Росіяни вдарили ракетами по вокзалу Краматорська: десятки загиблих і поранених

08/04/2022 11:32

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Російські війська завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. За попередніми даними, щонайменше 39 людей загинули, багато поранених.

Про ракетну атаку вранці в п’ятницю, 8 квітня, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Вона сталася близько 10:30.

“Касетним “Іскандером” (помилкове визначення – “Н”) – по залізничному вокзалу Краматорська вдарили російські фашисти. Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей.
Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація мешканців Донеччини до більш безпечних областей України.
Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей, хочуть знищити все українське”, – повідомив голова ОВА.

Його попередній висновок щодо ракети типу “Іскандер” помилковий. Насправді було використано тактичний ракетний комплекс “Точка-У”.

На корпусі ракети, що впала, можна побачити блюзнірський напис “За детей”.

Уламок російської ракети на вокзалі в Краматорську. Фото: Павло Кириленко/Facebook

Краматорськ - жертви ракетного удару по вокзалу_3 Краматорськ - жертви ракетного удару по вокзалу_2 Краматорськ - вагон після ракетного удару по вокзалу
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Глава правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишин зазначив, що на залізничний вокзал Краматорська прилетіло дві ворожі ракети.

У пресслужбі “Укрзалізниці” спершу повідомили, що внаслідок атаки щонайменше 30 людей загинули і понад сотня – поранені.

Речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко в ефірі національного телемарафону о 12-й годині зазначила, що на цей час відомо про 27 загиблих, із них двоє дітей, і три десятки поранених. Однак, за їх словами, ці цифри будуть збільшуватись.

За даними Служби безпеки України станом на 12:55, внаслідок ракетного удару росіян по вокзалу в Краматорську вже відомо про 39 загиблих, серед яких 4 дітей.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.

Оновлена інформація від голови ОВА Павла Кириленка: станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених. Серед поранених – значна кількість важких.

“Росіяни навмисне намагаються зірвати евакуацію мирного населення, щоб прикриватися цивільними. Для них життя людей – лише розмінна монета та інструмент для досягнення своєї цинічної мети.
Не дочекаються! Евакуація продовжиться. Усі, хто захоче покинути межі області, зможуть це зробити”, – заявив Кириленко.

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