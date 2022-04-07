ЗСУ атакували росіян на Луганщині і відкинули їх від Кремінної. ФОТО

Фото: Армія.Інформ

У результаті успішної атаки на Луганщині військові ЗСУ відкинули підрозділ російських окупантів від міста Кремінна.

Про це в четвер, 7 квітня, пише “Армія.Інформ” з посиланням на мобільну пресгрупу ОТУ “Північ”.

Бій відбувся 6 квітня.

Підрозділу українських воїнів протистояло до двох десятків ворожої піхоти на передньому краї та від трьох до чотирьох десятків у резерві.

“Вчора «спалили» їхній передній край. Вони почали створювати суцільну лінію оборони, вкопуватися, укріплювати свої позиції. Ми вирішили їх вибити звідти, поки вони не міцно закріпилися. Їхня позиція була важлива: вони контролювали дорогу. Добре, що вони не вміють воювати. Резерви, які мали прийти на допомогу, побігли першими. Швидкості їм додав наш міномет. Передові позиції спочатку відстрілювались, але потім забрали поранених і чкурнули з поля бою слідом”, – розповів гірський штурмовик на позивний “Фелікс”.

На захоплених позиціях українські захисники знайшли чимало покинутої у паніці зброї – РПГ, купу пострілів до них, підствольники, “мухи”, велику кількість набоїв до стрілецької зброї різних калібрів та документи.

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