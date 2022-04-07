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ЗСУ атакували росіян на Луганщині і відкинули їх від Кремінної. ФОТО

07/04/2022 17:54

У результаті успішної атаки на Луганщині військові ЗСУ відкинули підрозділ російських окупантів від міста Кремінна

Про це в четвер, 7 квітня, пише “Армія.Інформ” з посиланням на мобільну пресгрупу ОТУ “Північ”.

Бій відбувся 6 квітня.

Підрозділу  українських воїнів протистояло до двох десятків ворожої піхоти на передньому краї та від трьох до чотирьох десятків у резерві.

“Вчора «спалили» їхній передній край. Вони почали створювати суцільну лінію оборони, вкопуватися, укріплювати свої позиції. Ми вирішили їх вибити звідти, поки вони не міцно закріпилися. Їхня позиція була важлива: вони контролювали дорогу.  Добре, що вони не вміють воювати. Резерви, які мали прийти на допомогу, побігли першими. Швидкості їм додав наш міномет. Передові позиції спочатку відстрілювались, але потім забрали поранених і чкурнули з поля бою слідом”, – розповів гірський штурмовик на позивний “Фелікс”.

На захоплених позиціях українські захисники знайшли чимало покинутої у паніці зброї – РПГ, купу пострілів до них, підствольники, “мухи”, велику кількість набоїв до стрілецької зброї різних калібрів та документи.

захоплена позиція біля Кремінної4 захоплена позиція біля Кремінної3 захоплена позиція біля Кремінної2 захоплена позиція біля Кремінної1 захоплена позиція біля Кремінної
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