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Зеленський залучив до відеозвернення до грецького парламенту двох бійців “Азову” – етнічних греків

07/04/2022 17:40

Президент України Володимир Зеленський залучив до відеозвернення до грецького парламенту двох бійців полку Нацгвардії “Азов” – етнічних греків Михайла та Анастаса. Їхні виступи, записані в Маріуполі, українська сторона ввімкнула під час виступу Зеленського після відповідного анонсу.

Звернення прозвучали вдень у четвер, 7 квітня.

“І зараз я прошу вас послухати не тільки мене щодо долі цього міста. Прошу послухати двох захисників Маріуполя, які зараз там, саме там, і разом зі своїми товаришами по службі намагаються зупинити російський наступ. Послухати двох українців, але і двох греків. Один із них змушений з’явитись у масці, не показувати своє обличчя. Бо його рідні, його батьки перебувають в одному з окупованих росіянами містечок. Я сподіваюся, ви зрозумієте”, – сказав президент України.

Бійці говорили російською.

Одного з бійців звати Михайло.

“Калімера, шановні члени парламенту Республіки Греція. До вас звертаюся я, етнічний грек, Михайло. Мій дідусь, Віктор Михайлович, воював з німецькими нацистами під час Другої світової війни. Був тричі поранений. тепер я воюю з російським нацизмом. Зараз я – один із тих, хто захищає свій рідний дім – Маріуполь, в якому я народився і виріс, в лавах полку “Азов”. Чи варто мені говорити про труднощі цієї боротьби з ворогом? Як солдату й синові своєї землі, думаю, не варто. Це – мій борг як чоловіка і громадянина. Але не можу не сказати про катастрофічні нелюдські умови, в яких опинилися мирні мешканці мого міста. Ви знаєте, що Маріуполь – це частина Греції в Україні в сенсі культурного та етнічного походження. Саме тому ви багато допомагали цьому місту. Але зараз це місто зруйноване на 90% російськими окупантами. З 1 березня від повністю відрізаний від зовнішнього світу – в місті немає води, їжі, медикаментів. В місті гуманітарна катастрофа. Ворог бомбить авіацією мирні квартали, постійно обстрілює з артилерії, наносить ракетні удари з моря. Люди гинуть тисячами – їх немає кому хоронити. В тому числі – це тіла етнічних греків. Ви розумієте?”

Інший боєць “Азову” – Анастас.

“Калімера, земляки. Мене звати Анастас, і я етнічний грек, і я зараз також –  серед захисників Маріуполя. І я хочу, щоби ви мене почули. Сотні людей зараз помирають під завалами – і їм немає кому допомогти. Ворог не випускає людей з міста, і в нас немає можливості їх врятувати. Що ви можете зробити? Говоріть. В тому числі – про своїх людей. Про маленьких українських грецьких дітей, які втратили батьків і помирають у підвалах. У “Азова” вистачає сміливості протистояти переважаючим силам противника. Чи вистачити у вас сміливості прийти з гуманітарною допомогою для мирного населення в Маріуполь? Це і ваші люди теж. Допоможіть їх врятувати”, – скаазав боєць.

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