“Вимушений крок”: Білорусь хоче виплачувати частину зовнішнього боргу в рублях

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В уряді Білорусі заявили, що зобов’язання перед окремими іноземними кредиторами будуть виплачуватися у білоруських рублях.

Про це вдень у четвер, 7 квітня, інформує “Європейська правда”.

“Виконання зобов’язань з погашення основного боргу та відсотків за зовнішніми державними займами, залученими від Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Європейського банку реконструкції і розвитку та Північного інвестиційного банку буде здійснюватися у білоруських рублях за офіційним курсом білоруського рубля до відповідної іноземної валюти станом на дату платежу”, – йдеться у заяві.

В уряді пояснили, що це “вимушений захід, адже Білорусь обмежена у розрахунках із західними кредиторами в доларах та євро через запроваджені санкції та аналогічні дії вищезазначених організацій з припинення платежів за своїми зобов’язаннями”.

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