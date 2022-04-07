Лукашенко хоче пролізти в переговори РФ і України щодо війни

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна хоче брати участь у переговорах щодо мирного врегулювання війни в Україні.
Про це білоруський диктатор сказав на засіданні Ради безпеки країни, передає “БелТА” у четвер, 7 квітня.
“Я хочу просто вперше вам позначити сьогодні нашу позицію, яка доведена до міністра закордонних справ і доручено МЗС її реалізувати.
Не може бути переговорів без участі Білорусі. Якщо ви нас ув’язали в це, насамперед, західні країни, то на цих переговорах, певна річ, має прозвучати позиція Білорусі.
Ми виходимо не з того, що нас в один кошик занурили з Росією. Ні. Ми виходимо з того, що ця війна – за парканом нашої країни. І вона серйозно впливає на ситуацію в Білорусі. Тому жодних сепаратних за спиною Білорусі домовленостей не може бути”, – вважає Лукашенко.
Міністр закордонних справ РБ Володимир Макей після засідання Ради безпеки Білорусі заявив, що “до України та Росії доведено позицію про необхідність участі Білорусі у переговорах”.
Макей також заявив, що “як один із слов’янських народів” Білорусь вимагатиме для себе “гарантій безпеки”.
“Ми готові внеси свій посильний внесок і в переговорний процес. Не лише інтереси та гарантії безпеки мають бути передбачені щодо України та Росії, а й Білорусі”, – сказав він.
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