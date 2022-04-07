Прикордонники підняли український прапор у найпівнічнішій точці України

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Українські прикордонники підняли державний прапор України у Грем’ячі – найпівнічнішій точці нашої держави. Про це у четвер, 7 квітня, повідомили в оперативному командуванні “Північ”. “Над Грем‘ячем замайорів стяг України! Підрозділи ДПС ОУВ “Сіверськ” підняли блакитно-жовтий прапор та стоять на захисті кордону на найпівнічнішій точці нашої батьківщини”, – ідеться у повідомленні. Грем’яче – село у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук