ЗСУ в ООС за день відбили три атаки, знищили 60 окупантів та підбили 1 літак

Протягом доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” російські війська здійснили 3 атаки, тривають бої.
Про це в середу, 6 квітня, повідомила пресслужба оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
Українські захисники знищили:
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