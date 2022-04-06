У Рубіжному рятувальники витягли живу жінку з-під завалів будинку. ФОТО

У Рубіжному Луганської області тривають потужні обстріли житлових кварталів. За останню добу один чоловік загинув, п’ятеро отримали поранення.
Одну жінку дістали з-під завалів будинку, який зруйнувався внаслідок атаки російської армії.
Про це вдень у середу, 6 квітня, повідомила пресслужба ДСНС.
“У Рубіжному під час російського обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилася жінка. Вибратися з-під уламків їм допомогли рятувальники. Жінка жива! Рятувальники доправили її до лікарні”, – йдеться в повідомленні.
Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти прицільно знищують підконтрольний українцям Південний мікрорайон Рубіжного. Людей наполегливо просять виїжджати з регіону через ймовірне посилення бойових дій.
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