У Рубіжному рятувальники витягли живу жінку з-під завалів будинку. ФОТО

Фото: пресслужба ДСНС

У Рубіжному Луганської області тривають потужні обстріли житлових кварталів. За останню добу один чоловік загинув, п’ятеро отримали поранення.

Одну жінку дістали з-під завалів будинку, який зруйнувався внаслідок атаки російської армії.

Про це вдень у середу, 6 квітня, повідомила пресслужба ДСНС.

“У Рубіжному під час російського обстрілу в одному зі зруйнованих будинків під завалами опинилася жінка. Вибратися з-під уламків їм допомогли рятувальники. Жінка жива! Рятувальники доправили її до лікарні”, – йдеться в повідомленні.

Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що окупанти прицільно знищують підконтрольний українцям Південний мікрорайон Рубіжного. Людей наполегливо просять виїжджати з регіону через ймовірне посилення бойових дій.

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