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Окупанти за 3-4 дні будуть наступати на Луганщині, – голова ОВА

06/04/2022 15:30

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що російські окупанти продовжують стягувати техніку і живу силу в область і за кілька днів спробують наступати, але Збройні сили України готові давати відсіч.

Про це Гайдай повідомив у середу, 6 квітня. 

“Ми фіксуємо постійне підвезення нових сил (окупантів – ред.), техніки і людей, я думаю, що вони планують закінчити підвезення всіх резервів і дні через 3-4 будуть намагатися проводити наступ”.

Водночас він додав, що українські захисники готові зустрічати непроханих відвідувачів Луганщини, і зустрінуть їх “гостинно”.

Гайдай також додав, що російські загарбники 6 квітня продовжують бити Попасну з “Градів” та авіації, тому евакуація проходить під гуркіт ворожих гармат. Крім того, він розповів, що в Лисичанську ще залишається близько 30 тисяч мешканців, в Сєвєродонецьку менше.

Офіційно за понад 40 днів війни евакуювали орієнтовно 30 тисяч осіб, а порахувати кількість виїздів людей власним транспортом – поки неможливо.

Гайдай також нагадав, що 60% Рубіжного контролюють росіяни, ексмер-зрадник допомагав взяти місто, здавав всю інформацію. Але прорватися вглиб міста російські загарбники не можуть, щоденні атаки залишаються без успіху і з численними втратами ворога.

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