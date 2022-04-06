“Якщо можете – евакуюйтеся”: влада звернулася до мешканців трьох областей

Українська влада закликала до евакуації мешканців Харківської, Донецької та Луганської областей, доки є така можливість.
Про це вдень у середу, 6 квітня, заявила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.
“Керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини і Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано.
Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього, і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо.
Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість. Наразі вона ще є”, – сказала вона.
Урядовиця пояснила, що відведення військ окупанта з Київської та Чернігівської областей не було жестом доброї волі перед черговим раундом перемовин, як це намагаються подати російські посадові особи.
Це був жест залізної волі української армії, влади і всього українського народу.
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