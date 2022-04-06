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“Якщо можете – евакуюйтеся”: влада звернулася до мешканців трьох областей

06/04/2022 15:13

Українська влада закликала до евакуації мешканців Харківської, Донецької та Луганської областей, доки є така можливість.

Про це вдень у середу, 6 квітня, заявила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

“Керівники військових адміністрацій Харківщини, Луганщини і Донеччини просять населення покинути межі областей і роблять все, щоб евакуація пройшла організовано.

Це потрібно зараз, бо потім люди опиняться під вогнем і загрозою загибелі. Вони нічого не зможуть вдіяти проти цього, і ми не зможемо допомогти. Бо зупинити вогонь буде практично неможливо.

Потрібно евакуюватися, поки що є така можливість. Наразі вона ще є”, – сказала вона.

Урядовиця пояснила, що відведення військ окупанта з Київської та Чернігівської областей не було жестом доброї волі перед черговим раундом перемовин, як це намагаються подати російські посадові особи.

Це був жест залізної волі української армії, влади і всього українського народу.

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