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Генерал Кривонос 39 днів керував обороною міжнародного аерпорту “Київ”

06/04/2022 19:12

Генерал-майор ЗСУ Сергій Кривонос протягом 39 діб керував обороною важливого стратегічного об’єкту – міжнародного аеропорту “Київ” у Жулянах.

Про це він повідомив у середу, 6 квітня.

“Кажуть, що історія повторюється по спіралі. Погоджуюсь стовідсотково, бо вчора закінчив командувати обороною важливого  стратегічного об‘єкту – міжнародного аеропорту Жуляни. 25 лютого очолив, 5 квітня передав посаду. 39 днів і ночей. Перші два тижні були самі напружені і цікаві. Ворог рвався до Києва і Жуляни були повітряними воротами до Києва. Це другий аеродром, обороною якого керував під час російсько-української війни. Першим був Краматорськ 47 днів, зараз Жуляни 39 днів”, – написав військовий на сторінці у ФБ. 

Кривонос підкреслив, що за цей час у Жулянах було виконано величезний обсяг робіт: “хлопці перетворили цей гарний аеропорт на міцну фортецю”. 

“Якраз те, що ми швидко і якісно зробили в перші дні, змусило ворога відмовитись від намірів по захопленню аеропорта Жуляни. Дякую всім, хто пліч о пліч поряд зі мною обороняв Киів, це був складний мікс з різних силових структур, але ми швидко стали единим потужним військовим організмом. ЖУляни КИїв. ЖУКИ-  так скорочено назвав я наше угруповання”, – розповів Кривонос. 

Він також подякував волонтерам за підтримку. Генерал підкреслив, що аеропорт не розікрали, не розтрощили, а банкомати залишилися не ушкодженими. 

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