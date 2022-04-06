Ексмер Рубіжного здає окупантам проукраїнських активістів, – глава ОВА

Сергій Хортів

Колишній міський голова Рубіжного Луганської області Сергій Хортів не просто перейшов на бік російських загарбників, а й передає окупантам інформацію про людей з проукраїнською позицією. Однак його планам вдалося трохи перешкодити

Як передає “Новинарня” вранці в середу, 6 квітня, про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу “Дом”.

“Ось цей останній випадок з мером Рубіжного. Там зовсім все погано. В тому плані, що мер, крім того, що перейшов на сторону окупантів, він ще й активно з ними співпрацює у плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає. Такий уже стовідсотковий зрадник, який здає окупантам людей з проукраїнською позицією”, – сказав Гайдай ввечері 5 квітня.

Він додав, що Україна змогла “трохи поламати плани окупантів, які хотіли зробити картинку, як мер міста передає окупантам ключі, і як їх з радістю зустрічають”.

Гайдай пояснив, що зробив подання на президента і Володимир Зеленський підписав указ про запровадження військово-цивільної адміністрації у Рубіжному.

Це призвело до того, що “мер тепер ніхто” і він не потрібен нікому, навіть окупантам.

Передісторія

Мер Рубіжного Сергій Хортів зрадив Україну і перейшов на сторону військових Російської Федерації. На початку квітня в мережі опублікували відео, де Хортів у стилі російської пропаганди називає ЗСУ “нацистами” і закликає скласти зброю.

3 квітня глава ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у Луганській області серед голів громад виявилися чотири зрадники: у Рубіжному, Станиці Луганській, Міловому й Марківці.

Майже з перших днів російського вторгнення з Хортівим не було зв’язку, тому 4 квітня Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка.

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