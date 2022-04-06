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“Це може тривати місяці, а то й роки”: Столтенберг про терміни завершення війни в Україні

06/04/2022 17:30

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що в питанні закінчення війни в Україні слід бути реалістами і усвідомлювати, що це може затягнутися надовго – на місяці, а то й роки.

Таку заяву генсека в середу, 6 березня, цитує британське видання The Guardian.

Водночас Столтенберг підкреслив, що президент РФ Путін негайно має сісти за стіл перемовин і знайти політичне рішення, вивести свої війська та припинити нападати на суверенні держави.

“Я також вважаю, що незалежно від того, коли закінчиться війна, це матиме довготривалі наслідки для нашої безпеки. Тому що ми бачили жорстокість. Ми бачили готовність президента Путіна застосовувати військову силу для досягнення своїх цілей”, – сказав генсек НАТО.

Глова Обʼєднаного комітету штабів США генерал Марк Міллі також вважає, що війна Росії проти України може затягтися ще на роки.

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