“Азов” у Маріуполі знищив склад боєприпасів росіян

Протягом доби бійці полку “Азов” у Маріуполі підбили 2 танки, знищили склад боєприпасів окупантів та багато ворожої піхоти.
Про це у середу, 6 квітня, повідомили в телеграм-каналі “Азов-Маріуполь”.
Також зазначається, що окупаційні війська продовжують скоювати військові злочини, зокрема використовуючи фосфорні бомби, скидаючи їх на місто.
“Та боротьба за український Маріуполь триває. З вірою в щасливе майбутнє України та перемогу над злом – за період повномасштабної війни укладено п’ять шлюбів з бійцями полку “Азов”, які сьогодні боронять фортецю Приазов’я”, – йдеться в повідомленні.
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