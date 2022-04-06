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“Азов” у Маріуполі знищив склад боєприпасів росіян

06/04/2022 21:15

Протягом доби бійці полку “Азов” у Маріуполі підбили 2 танки, знищили склад боєприпасів окупантів та багато ворожої піхоти.

Про це у середу, 6 квітня, повідомили в телеграм-каналі “Азов-Маріуполь”.

Також зазначається, що окупаційні війська продовжують скоювати військові злочини, зокрема використовуючи фосфорні бомби, скидаючи їх на місто.

“Та боротьба за український Маріуполь триває. З вірою в щасливе майбутнє України та перемогу над злом – за період повномасштабної війни укладено п’ять шлюбів з бійцями полку “Азов”, які сьогодні боронять фортецю Приазов’я”, – йдеться в повідомленні. 

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