Фото: Повернись живим

Благодійний фонд “Повернись живим” доставив допомогу в заблокований Маріуполь.

Про це команда фонду повідомила у середу, 6 квітня.

“Ми змогли доставити допомогу у Маріуполь. Це стало можливим завдяки вашій підтримці.Плачемо від щастя всією командою і віримо, що місто та його люди вистоять, переможуть і покажуть окупантам, яким буває гнів українців”, – йдеться в повідомленні.

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