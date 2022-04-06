Благодійний фонд “Повернись живим” доставив допомогу в заблокований Маріуполь.
Про це команда фонду повідомила у середу, 6 квітня.
“Ми змогли доставити допомогу у Маріуполь. Це стало можливим завдяки вашій підтримці.Плачемо від щастя всією командою і віримо, що місто та його люди вистоять, переможуть і покажуть окупантам, яким буває гнів українців”, – йдеться в повідомленні.
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