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РФ перетворила своє право вето в Радбезі на право смерті, – Зеленський в ООН

05/04/2022 20:15

Російська Федерація перетворила своє право вето в Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй на право смерті.

Якщо ООН не може усунути РФ як джерело війни, то повинна самоусунутися. Бо не лише Україні, а й усьому світові потрібен мир.

Як передає “Лівий берег”, про це президент України Володимир Зеленський заявив удень у вівторок, 5 квітня, під час промови на засіданні Ради Безпеки ООН, скликаному через звірства росіян у Бучі.

“Ми маємо справу з країною, яка перетворює право вето в Раді Безпеки ООН на право смерті. Яка підриває всю архітектуру глобальної безпеки, яка дозволяє злу бути безкарним і поширюватися світом, знищуючи все, що тільки може працювати на мир і безпеку”, – сказав глава держави.

Зеленський наголосив: якщо так триватиме, то кожна країна зможе розраховувати тільки на силу зброї, щоби гарантувати свою безпеку, а не на міжнародне право та інститути.

“Україна має повне моральне право пропонувати реформу світової системи безпеки. Ми довели, що допомагаємо іншим не тільки у щасті, але й у темні часи”, – заявив Зеленський.

Зараз наша країна потребує рішень від Радбезу для досягнення миру.

Для цього є кілька варіантів: “Або усунути Росію як джерело війни, щоб Росія не блокувала рішення, пов’язані з її власною агресією, і тоді ми зробимо все, щоби встановився мир. Другий варіант – самоусунутися. Якщо, крім розмов, ви ні на що не здатні, іншого варіанта не залишається. Україні потрібен мир, Європі потрібен мир, всьому світу потрібен мир”.

Зеленський запропонував скликати міжнародну конференцію у Києві, щоб визначитися, як далі підтримувати мир у всьому світі.

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