Харківський екопарк зруйновано обстрілами, великих хижаків можуть приспати

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Засновник екопарку Олександр Фельдман повідомив, що через обстріл російських військ парк знищений, великих тварин доведеться приспати, тому що немає можливості перевезти.

Про це Фельдман заявив у вівторок, 5 квітня, у відеозверненні.

“Екопарку більше нема. Після вчорашнього обстрілу можу сказати, що парк практично знищений. Зруйновано вольєри, зруйновано всю інфраструктуру, дивом залишилися живі тигри та леви. Дуже сильно постраждали їхні клітки, вони будь-якої миті можуть вийти на вулицю. У тяжкому стані споруда, де знаходяться ведмеді. Сьогодні ухвалюються рішення, у нас час до вечора, або всіх умертвити, приспати, або прийняти варіант момент їхнього перевезення. Жодних шансів, ідей, і жодного місця, щоб їх перенаправити, немає. Якщо буде знайдено якусь ідею, можливо, когось врятуємо, може, маленьких ягуарів, пантер. Але всі дорослі тварини, швидше за все, будуть знищені”, – сказав він.

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