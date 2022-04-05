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Через війну в Україні загинули вже 163 дитини

05/04/2022 09:54

Станом 5 квітня 2022 року з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 165 дітей та постраждало 266 дітей. Про це свідчать дані Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження.

Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова у вівторок, 5 квітня.

“Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії”, – зазначила омбудсмен.

В офісі генпрокурора вказують: цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Зокрема у місті Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.

«Найбільше постраждало дітей у Київській – 77, Донецькій – 78, Харківській – 61, Чернігівській – 49, Миколаївський – 35, Луганській – 31, Запорізькій – 22, Херсонській – 29, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15 областях», – вказали у відомстві.

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