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Меркель відповіла на запрошення Зеленського відвідати Бучу

04/04/2022 15:20

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель наполягає, що вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році, незважаючи на критику з боку президента України Володимира Зеленського.

Про це вдень в понеділок, 4 квітня, заявила речниця Меркель на запит агентства DPA, інформує “Європейська правда”.

“Федеральна ексканцлерка докторка Ангела Меркель підтримує свої рішення у зв’язку з самітом НАТО 2008 року в Бухаресті”, – сказала речниця.

Водночас Меркель підтримала міжнародні зусилля щодо припинення російської загарбницької війни в Україні, але не стала реагувати на запрошення приїхати в Бучу.

“Зважаючи на звірства, які стають помітними в Бучі та інших місцях України, усі зусилля федерального уряду та міжнародної спільноти бути на боці України та покласти край варварству та війні Росії проти України мають повну підтримку колишньої канцлерки”, – додала речниця.

Президент України Володимир Зеленський напередодні запросив колишню федеральну канцлерку Німеччини Ангелу Меркель та експрезидента Франції Ніколя Саркозі відвідати Бучу, щоб самим “побачити, до чого призвела політика поступок Росії”.

Зеленський також нагадав, що 3 квітня виповнилося 14 років саміту НАТО в Бухаресті, коли був шанс забрати Україну з “сірої зони” на сході Європи.

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