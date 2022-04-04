З початку повномасштабного вторгнення 84 військових ЗСУ стали Героями України, половина з них – посмертно

З початку повномасштабного російського вторгнення 84 військовослужбовці нашої держави стали Героями України, половина з них – посмертно.
Такі цифри озвучив у понеділок, 4 квітня, міністр оборони України Олексій Резніков.
“З початку навали ми вже маємо у Збройних Силах 84 Героя України, на жаль, 42 з них удостоєні цього звання посмертно. Сотні захисників і захисниць відзначені високими державними нагородами. Бо вони гідні”, – написав міністр на ФБ.
Також він додав, що за цей період 18 справжніх офіцерів отримали звання бригадного генерала.
“Це – нове покоління командирів вищої ланки, відображення сучасної української армії, яка гартується не у кабінетах, а в бою”, – наголосив Резніков.
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