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У полоні перебувають 11 голів місцевих громад, – Верещук

03/04/2022 11:11

У полоні окупантів перебувають 11 голів місцевих громад із шести областей.

Про це вранці в неділю, 3 квітня, повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

“Станом на сьогодні в полоні перебувають 11 голів місцевих громад з Київської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Миколаївської та Донецької областей. Ми інформуємо про них, як і про інших зниклих цивільних громадян, всі можливі організації (МКЧХ, ООН тощо) та вимагаємо від всіх зробити все можливе для повернення наших цивільних, священників, мерів міст, журналістів й активістів. Ми боремося за них та закликаємо робити це інших”, – заявила Верещук.

Вона також нагадала, що вчора після звільнення від окупантів території Київської області стало відомо про вбивство старости села Мотижин Ольги Сухенко.

“На жаль, вона була вбита в полоні російськими нелюдами. Це є військовим злочином. Винні будуть обов’язково покарані відповідно до міжнародного гуманітарного права”, – заявила віцепрем’єрка.

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Україна

У полоні перебувають 11 голів місцевих громад, – Верещук

У полоні окупантів перебувають 11 голів місцевих громад із шести областей. Про це вранці в неділю, 3 квітня, повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. “Станом на сьогодні в полоні перебувають 11...

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