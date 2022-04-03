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На Луганщині четверо місцевих голів виявилися зрадниками

03/04/2022 11:19

У Луганській області серед голів громад та мерів виявилося чотири зрадники: у Рубіжному, Міловому, Марківці і Станиці Луганській.

Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“Серед голів громад маємо чотирьох зрадників у Рубіжному, Міловому, Марківці, Станиці Луганській. На цих особах після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів”, – сказав голова ОВА.

В ефірі національного телемарафону на запитання про мера Рубіжного, який втік і показує відео про “українських нацистів”, Гайдай відповів, що випадки колабораціонізму є поодинокими.

“Є в нас приклади, на жаль, у Станиці Луганській, в Марківці і в Міловому. Решта керівників територій або виїхали, або залишилися на території, але не співпрацюють з окупантами – просто займаються гуманітарними питаннями”, – зазначив голова ОВА.

Контекст

1 квітня стало відомо, що мер міста Рубіжне на Луганщині Сергій Хортів зрадив Україну і перейшов на бік окупаційних військ Російської Федерації. У мережі опублікували відео, на якому Хортів у стилі російської пропаганди називає ЗСУ “нацистами” і закликає скласти зброю.
Майже з перших днів війни з ним не було зв’язку, тому 4 березня голова Луганської ОДА Сергій Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка.

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Україна

На Луганщині четверо місцевих голів виявилися зрадниками

У Луганській області серед голів громад та мерів виявилося чотири зрадники: у Рубіжному, Міловому, Марківці і Станиці Луганській. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. “Серед голів громад...

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