На Луганщині четверо місцевих голів виявилися зрадниками

У Луганській області серед голів громад та мерів виявилося чотири зрадники: у Рубіжному, Міловому, Марківці і Станиці Луганській.
Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
“Серед голів громад маємо чотирьох зрадників у Рубіжному, Міловому, Марківці, Станиці Луганській. На цих особах після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів”, – сказав голова ОВА.
В ефірі національного телемарафону на запитання про мера Рубіжного, який втік і показує відео про “українських нацистів”, Гайдай відповів, що випадки колабораціонізму є поодинокими.
1 квітня стало відомо, що мер міста Рубіжне на Луганщині Сергій Хортів зрадив Україну і перейшов на бік окупаційних військ Російської Федерації. У мережі опублікували відео, на якому Хортів у стилі російської пропаганди називає ЗСУ “нацистами” і закликає скласти зброю.
Майже з перших днів війни з ним не було зв’язку, тому 4 березня голова Луганської ОДА Сергій Гайдай призначив керувати Рубіжним голову Сєвєродонецької РДА Романа Власенка.
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