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Чотирма указами нагород удостоєні понад 300 військових, півсотні посмертно. СПИСКИ

03/04/2022 02:15

Днем 2 квітня датовані одразу чотири укази президента України про відзначення військовиків державними нагородами (не рахуючи Героїв України).

В цих актах вшановані 311 воїнів. Із них 49 – удостоєні нагород посмертно.

Публікуємо тексти всіх чотирьох указів:

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №202/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкове виконання службового обов’язку постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ХАРЬКОВА Андрія Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БЕЛІМЕНКА Костянтина Дмитровича (посмертно) — сержанта

БІРКУНА Єгора Олександровича (посмертно) — старшого солдата

БОДЯЧУКА Василя Ярославовича (посмертно) — старшого солдата

БОРДУНА Олексія Станіславовича — старшого лейтенанта

БРАГАРНИКА Миколу Петровича (посмертно) — сержанта

ВАСИЛЕНКА Михайла Володимировича (посмертно) — сержанта

ВЕЛІЧКА Романа Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ГРИНЦЕВИЧА Назарія Андрійовича — солдата

ДИКАСЯ Едуарда Миколайовича (посмертно) — солдата

ДІДЕНКА Віталія Ігоровича (посмертно) — головного сержанта

ДМИТРИКА Миколу Володимировича — старшого солдата

ДУДІНОВА Дениса Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЄЩЕНКА Євгенія Федоровича (посмертно) — молодшого сержанта

ЖИВОЛУПА Руслана Анатолійовича (посмертно) — сержанта

ЗАБУЗНІЯ Дмитра Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ІВАНЮКА Вадима Дмитровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ІОНОВА Юрія Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

КАРПОВА Артема Сергійовича (посмертно) — майора

КИТАЙСЬКОГО Ростислава Сергійовича — сержанта

КОБЕНКА Олексія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОМАРА Дениса Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

КОРОБКУ Антона Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

КОЦУКОНЯ Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

КРАСОВСЬКОГО Віталія Геннадійовича (посмертно) — старшого солдата

КУЖЕЛЕВА Дмитра Вікторовича — старшого солдата

КУЗІНА Романа Сергійовича (посмертно) — сержанта

ЛАВРОВА Дмитра Павловича — старшого лейтенанта

ЛЕБЕДИКА Євгенія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ЛЕМПІЦЬКОГО Руслана Андрійовича (посмертно) — штаб-сержанта

ЛИТВИНЕНКА Владислава Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ЛИТВИНОВА Максима Юрійовича (посмертно) — майора

МАТВІЄНКА В’ячеслава Олеговича (посмертно) — старшого солдата

МЕЛЬНИЧЕНКА Сергія Михайловича — старшого солдата

МИХАЙЛИШИНА Ігоря Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

МОСКАЛЕНКА Валерія Валерійовича (посмертно) — капітана

ОЛІЙНИКА Віталія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ПЕЛЕХАТОГО Віктора Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

САФРОНОВА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта

ТЛУСТОВА Володимира Борисовича (посмертно) — службовця

ФЕДОРОВИЧА Валентина Олеговича (посмертно) — старшого солдата

ЦІСАРУКА Сергія Юрійовича — старшого лейтенанта

ЧЕРКЕЗА Євгена Євгеновича (посмертно) — солдата

ЧЕРНЕНКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта

ЧЕРНИК Олену Михайлівну (посмертно) — солдата

ЧЕРНЯВСЬКОГО Олексія Едуардовича (посмертно) — сержанта

ЧЕХА Юрія Олександровича — майора

ЧУЧУ Олексія Юрійовича (посмертно) — сержанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АФЕНДИКОВА Олександра Олександровича — солдата

БАРАБАНОВА Андрія Сергійовича — солдата

БОЄТЮКА Олександра Олександровича — солдата

БОРОВИКА Сергія Олександровича — старшого солдата

БРИЖАТЮКА Олега Валерійовича — солдата

ГАЙДУКА Володимира Григоровича — старшого солдата

ГОНТАРЯ Олега Анатолійовича — солдата

ГОРИСЛАВЦЯ Олександра Володимировича — солдата

ГОРІШНОГО Валерія Євгенійовича — сержанта

ГОРОХОВА Леоніда Володимировича — сержанта

ГРАЧОВА Андрія Володимировича — майстер-сержанта

ГРЕЦЬКОГО Артура Олеговича — старшого солдата

ДОРОФЄЄВА Валерія Сергійовича — солдата

ДЯЧЕНКА Максима Ігоровича — старшого солдата

ЄФІМЕНКА Ігоря Валерійовича — молодшого сержанта

ЖИДКОВА Богдана Віталійовича — старшого солдата

ЗАЯЦЯ Богдана Рустемовича — солдата

ЗВЄРЯКУ Віктора Анатолійовича — солдата

ІЩУКА Сергія Володимировича — сержанта

КАЛЮЖНОГО Олексія Юрійовича — підполковника

КЄНАРЄВА Вячеслава Вікторовича — старшого лейтенанта

КІМА Ігоря Васильовича — старшого солдата

КІСІЛЕНКА Богдана Олександровича — старшого солдата

КЛІМЄНЮКА Миколу Андрійовича — солдата

КЛІМОВА Сергія Володимировича — старшого сержанта

КОВАЛЕНКА Андрія Вікторовича — сержанта

КОВАЛЕНКА Романа Олександровича — молодшого сержанта

КОВАЛЯ Сергія Володимировича — старшого солдата

КОЗИРЄВА Ярослава Юрійовича — солдата

КОСТРИЦЮ Артема Костянтиновича — сержанта

КОСТРОМИЦЬКОГО Романа Ігоровича — старшого сержанта

КУДРЄТОВА Володимира Івановича — старшого лейтенанта

КУЖЕЛЕВА Дмитра Вікторовича — старшого солдата

КУЦА Ігоря Валентиновича — молодшого сержанта

КУШНІРА Максима Володимировича — сержанта

ЛАКАТОША Руслана Адальбертовича — молодшого сержанта

ЛАМАНА Олега Васильовича — сержанта

ЛІЩИНСЬКОГО Марка Андрійовича — старшого солдата

ЛЯШУКА Артема Михайловича — сержанта

МАЗНЄВА Данила Сергійовича — солдата

МАЗНОГО Дмитра Васильовича — сержанта

МАКОГОНА Владислава Олеговича — старшого солдата

МАРТИНЕНКА Дмитра Володимировича — старшого солдата

МАСЛОВА Миколу Вікторовича — молодшого сержанта

МАТУШКІНА Івана Анатолійовича — солдата

МОГИЛЬНОГО Анатолія Вікторовича — старшого солдата

МОСИНЯНА Павла Миколайовича — молодшого сержанта

МОСКАЛЕНКА Артема Михайловича — старшого сержанта

НЕСТЕРЕНКА Олександра Ігоровича — солдата

ОЛІЙНИКА Володимира Олександровича — старшого солдата

ПАВЛЮКА Дмитра Андрійовича — солдата

ПЕФТЮ Івана Вікторовича — старшого лейтенанта

ПІЦУРЕНКА Володимира Павловича — старшого солдата

ПОЛОНСЬКОГО Артура Олександровича — старшого солдата

ПОПОВА Миколу Олександровича — лейтенанта

ПУШКА Михайла Сергійовича — молодшого сержанта

РЕВЕНКА Павла Вячеславовича — старшого солдата

РЕЙНИША Дмитра Руслановича — солдата

РОМАНЮКА Максима Руслановича — старшого сержанта

РЯСНОГО Євгена Вікторовича — лейтенанта

САМОФАЛОВА Дмитра Сергійовича — сержанта

СЕЛІЗАРА Дмитра Сергійовича — старшого солдата

СЕНТЯКОВА Владислава Миколайовича — солдата

СЕРГІЄНКА Яна Артемовича — солдата

СИБІРЯКОВА Сергія Олександровича — солдата

СИДОРЕНКА Пилипа Володимировича — сержанта

СИЗОНА Сергія Борисовича — старшого солдата

СІВІЦЬКОГО Артура Олександровича — старшого солдата

СКИДАНА Миколу Миколайовича — сержанта

СТОЛЯРУКА Миколу Миколайовича — штаб-сержанта

СУЛЕЙМАНАШВІЛІ Давіті Міробовича — молодшого сержанта

ТАЛМАЗАНА Максима Сергійовича — майстер-сержанта

ТАМАЗУ Сергія Петровича — старшого лейтенанта

ТИНЯКОВА Сергія Павловича — солдата

ТІЩЕНКА Дмитра Павловича — солдата

ТРОФИМОВА Антона Сергійовича — майора

ХАБАЛОВА Артура Володимировича — сержанта

ХАЗАНА Євгена Ілліча — молодшого сержанта

ХАРІВА Назара Стефановича — молодшого сержанта

ХАРЧЕНКА Данила Денисовича — старшого солдата

ХОРОШУНА Антона Олександровича — головного сержанта

ЦИБУЛЬНИКА Олега Леонідовича — старшого солдата

ЦИМБАЛА Богдана Олександровича — молодшого сержанта

ЦОЛАНА Вадима Олександровича — солдата

ЧЕРНЕНКА Івана Петровича — солдата

ШЕЙКА Артема Павловича — старшого сержанта

ШКВОРЦЯ Андрія Петровича — старшого солдата

ШТУКІНА Антона Сергійовича — солдата

ШУФЛІНА Петра Богдановича — сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 квітня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №203/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОРИСОВА Євгена Михайловича — полковника

ЄСАУЛОВА Олександра Вікторовича — полковника.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 квітня 2022 року

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №204/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ГУСАКА Юрія Миколайовича — полковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ГАРКУШУ Руслана Євгеновича (посмертно) — головного сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

БЕВЗЮКА Андрія Олександровича — підполковника

ДЕМ’ЯНЮКА Миколу Сергійовича — підполковника

ІЛЬЯСОВА Азіза Аблязовича — молодшого лейтенанта

ЧИЖА Олександра Вікторовича — підполковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ЄРЬОМЕНКА Ярослава Юрійовича — капітана

ГРИГОРОВСЬКОГО Володимира Валерійовича — капітана медичної служби

ЛИТВИНЕНКА Максима Андрійовича — лейтенанта

НЕХАМКІНА Володимира Сергійовича — старшого лейтенанта

ОДАНЕЛЬЧУКА Сергія Володимировича — майора

ПУШКА Дмитра Васильовича — молодшого сержанта

РАДЧЕНКА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта

РОКОМАНА Андрія Васильовича — старшого лейтенанта

СПОДЕНЮКА Андрія Івановича — штаб-сержанта

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

ГОРОДИЛОВСЬКОГО Володимира Олеговича — майора

КОВАЛЬ Наталію Валентинівну — майора медичної служби

МАЗУРКЕВИЧА Олександра Вікторовича — підполковника

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БАРАНОВА Дмитра Вікторовича — старшого сержанта

БОНДАРЕНКА Євгена Володимировича — старшого сержанта

ГУКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

ГУЦУ Олександра Петровича — головного сержанта

ЖЕЛЕЗНЯКА Сергія Валерійовича — молодшого сержанта

ЗУБКОВА Миколу Івановича — старшого сержанта

КОВАЛЯ Віталія Яковича — старшого сержанта

КОНЮХОВА Сергія Володимировича — старшого сержанта

КУПІНА Сергія Михайловича — сержанта

КУЧИНСЬКОГО Андрія Миколайовича — штаб-сержанта

ЛЕВЧИШИНА Олександра Юрійовича — головного сержанта

ЛОПАТІНА Миколу Івановича — майстер-сержанта

МАНТУЛУ Олександра Івановича — старшого сержанта

МОНЧУКА Віктора Валерійовича — майстер-сержанта

ПАРХОМЧУКА Вадима Васильовича — старшого лейтенанта

РУДЕНКА Олега Сергійовича — головного сержанта

САФОНОВА Сергія Анатолійовича — старшого сержанта

СОЛОДОВНІКОВА Ігоря Петровича — штаб-сержанта

СТАНКОВА Віталія Ілліча — старшого сержанта

СУШЕНИЦЮ Сергія Олександровича — штаб-сержанта

ТАВАНЦЯ В’ячеслава Петровича — старшого сержанта

УСЕНКА Андрія Сергійовича — штаб-сержанта

УШАКОВА Євгена Івановича — молодшого сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 квітня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №205/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ЗАІЧЕНКА Костянтина Вікторовича — полковника

ІЛЬЧИШИНА Леоніда Володимировича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БИКА Івана Васильовича — старшого лейтенанта

БИРЧЕНКА Олега Вікторовича (посмертно) — лейтенанта

КУСЯКА Михайла Володимировича — майора

КУША Богдана Михайловича — лейтенанта

МОСКАЛИКА Михайла Івановича (посмертно) — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ВАСАЛАТІЯ Віктора Сергійовича — сержанта

ГОРДІЄНКА Володимира Миколайовича — старшого солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БРЮХАНОВА Богдана Андрійовича (посмертно) — старшого солдата

ГОРЯЧЕВА Сергія Вячеславовича — прапорщика

ДОВГАНЮКА Павла Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

ДОРОНЮКА Юрія Івановича — старшого солдата

ДУБНЮКА Миколу Юрійовича — старшого солдата

ЖУПИНАСА Тараса Олеговича (посмертно) — сержанта

ЗАЛОМСЬКОГО Богдана Михайловича (посмертно) — солдата

КЛЮБУ Василя Дмитровича — штаб-сержанта

КОВАЛЬЧУКА Миколу Вадимовича — солдата

КОВАЛЯ Павла Миколайовича — старшого сержанта

КОПІНА Василя Івановича — солдата

КРЮКОВА Олексія Сергійовича — старшого солдата

ЛИСЕНКА Юрія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата

ЛИТВИНА Богдана Олександровича (посмертно) — старшого солдата

ЛОГВІНА Віталія Анатолійовича — старшого солдата

ЛОПУШЕНКА Олександра Олександровича — головного сержанта

МАТВІЄНКА Романа Івановича — старшого сержанта

МЕДВЕДЕНКА Романа Сергійовича — солдата

НЕЙВЕРТА Ярослава Олеговича — старшого лейтенанта

ОЛІХА Ігоря Олександровича — старшого солдата

ПИСАРЕНКА Анатолія Анатолійовича — солдата

ПОПОВА Олексія Юрійовича — старшого солдата

ПУСТОВОЙТА Вадима Васильовича — головного сержанта

РИМАРА Олексія Олеговича — капітана

СИНГАЄВСЬКОГО Ростислава Ігоровича — старшого лейтенанта

СИНИЦЮ Сергія Романовича (посмертно) — солдата

СОКУРА Дмитра Сергійовича — старшого солдата

СТРОГАНОВА Євгена Володимировича — підполковника

ТКАЧЕНКА Ігоря Анатолійовича — солдата

ХАБУЛЮ Василя Петровича — старшого солдата

ХІМКУ Ігоря Степановича — старшого солдата

ЧЕПУРКА Владислава Володимировича — солдата

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АНТОНА Юрія Володимировича — головного сержанта

БОНДАРЯ Владислава Геннадійовича — солдата

БОНДАРЯ Олександра Федоровича — старшого солдата

БРЕЦКА Данила Ярославовича — солдата

ВЕРЕСА Руслана Богдановича — молодшого сержанта

ГЛОВУ Романа Ярославовича — лейтенанта

ГОНЧАРУКА Антона Івановича — солдата

ГОРДІЯ Романа Романовича — солдата

ГРАБАРЧУКА Вадима Миколайовича — старшого лейтенанта

ГРЕБІННИКА Миколу Валерійовича — старшого сержанта

ДЕЙНЕКУ Віктора Георгійовича — майора

ДЕЦИКА Романа Васильовича — сержанта

ДИМУРУ Андрія Миколайовича — старшого солдата

ДІМІТРОВСЬКОГО Руслана Івановича — старшого лейтенанта

ДОВГЕНЬКА Ігоря Ігоровича — головного сержанта

ДОМІТРЯЧКА Любомира Миколайовича — старшого солдата

ДОРОША Сергія Івановича — солдата

ДУБАСА Михайла Орестовича — молодшого сержанта

ЖУКА Василя Мироновича — солдата

ЗЛАЩИНСЬКОГО Івана Петровича — лейтенанта

ЗОЛОТУХІНА Данила Олександровича — лейтенанта

ІВАХОВА Єгора Олеговича — старшого сержанта

ІВАШКЕВИЧА Анатолія Едуардовича — старшого сержанта

КЕРІМОВА Едуарда Фармаіловича — старшого солдата

КЛІЧУКА Сергія Юрійовича — солдата

КРУКІВА Дениса Миколайовича — солдата

КУЗЬМЕНКА Олега Ігоровича — солдата

КУЗЬМІНСЬКОГО Станіслава Петровича — старшого солдата

КУРИЛЬЧИКА Миколу Сергійовича — солдата

ЛИСНЯКА Сергія Георгійовича — підполковника

ЛОЗИНСЬКОГО Олександра Сергійовича — солдата

МАЦУ Романа Степановича — солдата

МЕРЗЛЯКОВА Юрія Сергійовича — старшого сержанта

МИХАЙЛЕНКА  Владислава Юрійовича — старшого солдата

МИХАЙЛЯКА Ігоря Миколайовича — сержанта

МОМОТА Дениса Олександровича — старшого солдата

НАСІРОВА Агахана Ельхановича — сержанта

ПОЛЯРУША Андрія Олександровича — старшого лейтенанта

ПОНОМАРЕНКА Володимира Михайловича — старшого солдата

ПРОЦАКА Остапа Васильовича — старшого солдата

РИБАЧУКА Тараса Ігоровича — старшого солдата

РІЗНИЧЕНКА Максима Сергійовича — старшого солдата

РОЛІНА Максима Вікторовича — старшого солдата

РОМАНЮКА Віктора Ярославовича — солдата

САВЧЕНКА Олега Миколайовича — солдата

СМАЛЯ Олега Анатолійовича — капітана

СТОЛЯРА Євгенія Олеговича — лейтенанта

ТИМІНСЬКОГО Василя Васильовича — солдата

ТИМОЩУКА Павла Івановича — сержанта

ТРЕТИЛЬНИЦЬКОГО Вадима Петровича — майора

ТРОФІМОВА Ігоря Олександровича — солдата

ХАРАУСТЕНКА Віталія Олександровича — солдата

ЦИГАНКА Олександра Леонідовича — підполковника

ЧЕРНОВА Віктора Володимировича — старшого солдата

ШИЯНА Олексія Миколайовича — старшого солдата

ЮРЧЕНКОВА Сергія Вікторовича — старшого сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БАЛАБКІНА Олексія Сергійовича — солдата

БІЛЕНКА Сергія Анатолійовича — майора

БОЙКА Євгена Олександровича — підполковника

БОРИСЕНКА Сергія Геннадійовича — молодшого сержанта

БОРТНИКА Дмитра Олександровича — молодшого сержанта

БУШТИНА Назарія Миколайовича — старшого сержанта

ВЕРЕСА Ігоря Володимировича — старшого лейтенанта

ВІННІКА Ігоря Івановича — солдата

ГОРЯЧКІВСЬКОГО Артура Васильовича — старшого солдата

ДЕРКАЧА Олександра Вікторовича — підполковника

ЖОЛНОВИЧА Павла Ярославовича — старшого солдата

ІРОЧКА Віталія Степановича — майора

КОБЗЯКА Василя Ярославовича — старшого лейтенанта

КОВАЛЕВСЬКОГО Сергія Володимировича — солдата

КУБАЯ Богдана Івановича — сержанта

ЛЕГЧІЛІНА Богдана Олександровича — старшого солдата

ЛЮДКЕВИЧА Мар’яна Богдановича — старшого солдата

МАЦЬКОВА Богдана Руслановича — солдата

МЕЛЬНИКА Павла Миколайовича — старшого солдата

ПАВЛУСЯ Івана Михайловича — головного сержанта

ПАВУКА Миколу Степановича — головного сержанта

ПАНКУЛИЧА Івана Михайловича — старшого лейтенанта

ПЕЛИШКА Назара Степановича — старшого солдата

ПЕТРУКА Андрія Юрійовича — молодшого сержанта

ПЕЦА Андрія Зеновійовича — капітана

ПІДГОРОДЕЦЬКОГО Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта

ПОПЛАВСЬКОГО Романа Валерійовича — підполковника

РЄЗНІКОВА Олександра Юрійовича — майора

РОМАНЦОВА Іллю Олександровича — солдата

СЕНИКА Миколу Степановича — майстер-сержанта

СОКОЛА Назара Ігоровича — лейтенанта

ХОМЕНКА Володимира Олександровича — підполковника

ЧІЧІНАДЗЕ Германа Гурамовича — лейтенанта

ЯКИМОВА Олександра Сергійовича — солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2 квітня 2022 року
Унікальних переглядів: 30
Редактор:

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