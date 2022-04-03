Чотирма указами нагород удостоєні понад 300 військових, півсотні посмертно. СПИСКИ

Днем 2 квітня датовані одразу чотири укази президента України про відзначення військовиків державними нагородами (не рахуючи Героїв України).
В цих актах вшановані 311 воїнів. Із них 49 – удостоєні нагород посмертно.
Публікуємо тексти всіх чотирьох указів:
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №202/2022
Про відзначення державними нагородами України
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкове виконання службового обов’язку постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ХАРЬКОВА Андрія Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БЕЛІМЕНКА Костянтина Дмитровича (посмертно) — сержанта
БІРКУНА Єгора Олександровича (посмертно) — старшого солдата
БОДЯЧУКА Василя Ярославовича (посмертно) — старшого солдата
БОРДУНА Олексія Станіславовича — старшого лейтенанта
БРАГАРНИКА Миколу Петровича (посмертно) — сержанта
ВАСИЛЕНКА Михайла Володимировича (посмертно) — сержанта
ВЕЛІЧКА Романа Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
ГРИНЦЕВИЧА Назарія Андрійовича — солдата
ДИКАСЯ Едуарда Миколайовича (посмертно) — солдата
ДІДЕНКА Віталія Ігоровича (посмертно) — головного сержанта
ДМИТРИКА Миколу Володимировича — старшого солдата
ДУДІНОВА Дениса Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
ЄЩЕНКА Євгенія Федоровича (посмертно) — молодшого сержанта
ЖИВОЛУПА Руслана Анатолійовича (посмертно) — сержанта
ЗАБУЗНІЯ Дмитра Вікторовича (посмертно) — старшого солдата
ІВАНЮКА Вадима Дмитровича (посмертно) — старшого лейтенанта
ІОНОВА Юрія Олексійовича (посмертно) — старшого солдата
КАРПОВА Артема Сергійовича (посмертно) — майора
КИТАЙСЬКОГО Ростислава Сергійовича — сержанта
КОБЕНКА Олексія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта
КОМАРА Дениса Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
КОРОБКУ Антона Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
КОЦУКОНЯ Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата
КРАСОВСЬКОГО Віталія Геннадійовича (посмертно) — старшого солдата
КУЖЕЛЕВА Дмитра Вікторовича — старшого солдата
КУЗІНА Романа Сергійовича (посмертно) — сержанта
ЛАВРОВА Дмитра Павловича — старшого лейтенанта
ЛЕБЕДИКА Євгенія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ЛЕМПІЦЬКОГО Руслана Андрійовича (посмертно) — штаб-сержанта
ЛИТВИНЕНКА Владислава Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ЛИТВИНОВА Максима Юрійовича (посмертно) — майора
МАТВІЄНКА В’ячеслава Олеговича (посмертно) — старшого солдата
МЕЛЬНИЧЕНКА Сергія Михайловича — старшого солдата
МИХАЙЛИШИНА Ігоря Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта
МОСКАЛЕНКА Валерія Валерійовича (посмертно) — капітана
ОЛІЙНИКА Віталія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта
ПЕЛЕХАТОГО Віктора Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
САФРОНОВА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта
ТЛУСТОВА Володимира Борисовича (посмертно) — службовця
ФЕДОРОВИЧА Валентина Олеговича (посмертно) — старшого солдата
ЦІСАРУКА Сергія Юрійовича — старшого лейтенанта
ЧЕРКЕЗА Євгена Євгеновича (посмертно) — солдата
ЧЕРНЕНКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта
ЧЕРНИК Олену Михайлівну (посмертно) — солдата
ЧЕРНЯВСЬКОГО Олексія Едуардовича (посмертно) — сержанта
ЧЕХА Юрія Олександровича — майора
ЧУЧУ Олексія Юрійовича (посмертно) — сержанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АФЕНДИКОВА Олександра Олександровича — солдата
БАРАБАНОВА Андрія Сергійовича — солдата
БОЄТЮКА Олександра Олександровича — солдата
БОРОВИКА Сергія Олександровича — старшого солдата
БРИЖАТЮКА Олега Валерійовича — солдата
ГАЙДУКА Володимира Григоровича — старшого солдата
ГОНТАРЯ Олега Анатолійовича — солдата
ГОРИСЛАВЦЯ Олександра Володимировича — солдата
ГОРІШНОГО Валерія Євгенійовича — сержанта
ГОРОХОВА Леоніда Володимировича — сержанта
ГРАЧОВА Андрія Володимировича — майстер-сержанта
ГРЕЦЬКОГО Артура Олеговича — старшого солдата
ДОРОФЄЄВА Валерія Сергійовича — солдата
ДЯЧЕНКА Максима Ігоровича — старшого солдата
ЄФІМЕНКА Ігоря Валерійовича — молодшого сержанта
ЖИДКОВА Богдана Віталійовича — старшого солдата
ЗАЯЦЯ Богдана Рустемовича — солдата
ЗВЄРЯКУ Віктора Анатолійовича — солдата
ІЩУКА Сергія Володимировича — сержанта
КАЛЮЖНОГО Олексія Юрійовича — підполковника
КЄНАРЄВА Вячеслава Вікторовича — старшого лейтенанта
КІМА Ігоря Васильовича — старшого солдата
КІСІЛЕНКА Богдана Олександровича — старшого солдата
КЛІМЄНЮКА Миколу Андрійовича — солдата
КЛІМОВА Сергія Володимировича — старшого сержанта
КОВАЛЕНКА Андрія Вікторовича — сержанта
КОВАЛЕНКА Романа Олександровича — молодшого сержанта
КОВАЛЯ Сергія Володимировича — старшого солдата
КОЗИРЄВА Ярослава Юрійовича — солдата
КОСТРИЦЮ Артема Костянтиновича — сержанта
КОСТРОМИЦЬКОГО Романа Ігоровича — старшого сержанта
КУДРЄТОВА Володимира Івановича — старшого лейтенанта
КУЖЕЛЕВА Дмитра Вікторовича — старшого солдата
КУЦА Ігоря Валентиновича — молодшого сержанта
КУШНІРА Максима Володимировича — сержанта
ЛАКАТОША Руслана Адальбертовича — молодшого сержанта
ЛАМАНА Олега Васильовича — сержанта
ЛІЩИНСЬКОГО Марка Андрійовича — старшого солдата
ЛЯШУКА Артема Михайловича — сержанта
МАЗНЄВА Данила Сергійовича — солдата
МАЗНОГО Дмитра Васильовича — сержанта
МАКОГОНА Владислава Олеговича — старшого солдата
МАРТИНЕНКА Дмитра Володимировича — старшого солдата
МАСЛОВА Миколу Вікторовича — молодшого сержанта
МАТУШКІНА Івана Анатолійовича — солдата
МОГИЛЬНОГО Анатолія Вікторовича — старшого солдата
МОСИНЯНА Павла Миколайовича — молодшого сержанта
МОСКАЛЕНКА Артема Михайловича — старшого сержанта
НЕСТЕРЕНКА Олександра Ігоровича — солдата
ОЛІЙНИКА Володимира Олександровича — старшого солдата
ПАВЛЮКА Дмитра Андрійовича — солдата
ПЕФТЮ Івана Вікторовича — старшого лейтенанта
ПІЦУРЕНКА Володимира Павловича — старшого солдата
ПОЛОНСЬКОГО Артура Олександровича — старшого солдата
ПОПОВА Миколу Олександровича — лейтенанта
ПУШКА Михайла Сергійовича — молодшого сержанта
РЕВЕНКА Павла Вячеславовича — старшого солдата
РЕЙНИША Дмитра Руслановича — солдата
РОМАНЮКА Максима Руслановича — старшого сержанта
РЯСНОГО Євгена Вікторовича — лейтенанта
САМОФАЛОВА Дмитра Сергійовича — сержанта
СЕЛІЗАРА Дмитра Сергійовича — старшого солдата
СЕНТЯКОВА Владислава Миколайовича — солдата
СЕРГІЄНКА Яна Артемовича — солдата
СИБІРЯКОВА Сергія Олександровича — солдата
СИДОРЕНКА Пилипа Володимировича — сержанта
СИЗОНА Сергія Борисовича — старшого солдата
СІВІЦЬКОГО Артура Олександровича — старшого солдата
СКИДАНА Миколу Миколайовича — сержанта
СТОЛЯРУКА Миколу Миколайовича — штаб-сержанта
СУЛЕЙМАНАШВІЛІ Давіті Міробовича — молодшого сержанта
ТАЛМАЗАНА Максима Сергійовича — майстер-сержанта
ТАМАЗУ Сергія Петровича — старшого лейтенанта
ТИНЯКОВА Сергія Павловича — солдата
ТІЩЕНКА Дмитра Павловича — солдата
ТРОФИМОВА Антона Сергійовича — майора
ХАБАЛОВА Артура Володимировича — сержанта
ХАЗАНА Євгена Ілліча — молодшого сержанта
ХАРІВА Назара Стефановича — молодшого сержанта
ХАРЧЕНКА Данила Денисовича — старшого солдата
ХОРОШУНА Антона Олександровича — головного сержанта
ЦИБУЛЬНИКА Олега Леонідовича — старшого солдата
ЦИМБАЛА Богдана Олександровича — молодшого сержанта
ЦОЛАНА Вадима Олександровича — солдата
ЧЕРНЕНКА Івана Петровича — солдата
ШЕЙКА Артема Павловича — старшого сержанта
ШКВОРЦЯ Андрія Петровича — старшого солдата
ШТУКІНА Антона Сергійовича — солдата
ШУФЛІНА Петра Богдановича — сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Про відзначення державними нагородами України
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов’язку постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОРИСОВА Євгена Михайловича — полковника
ЄСАУЛОВА Олександра Вікторовича — полковника.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Про відзначення державними нагородами України
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ГУСАКА Юрія Миколайовича — полковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
ГАРКУШУ Руслана Євгеновича (посмертно) — головного сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
БЕВЗЮКА Андрія Олександровича — підполковника
ДЕМ’ЯНЮКА Миколу Сергійовича — підполковника
ІЛЬЯСОВА Азіза Аблязовича — молодшого лейтенанта
ЧИЖА Олександра Вікторовича — підполковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ЄРЬОМЕНКА Ярослава Юрійовича — капітана
ГРИГОРОВСЬКОГО Володимира Валерійовича — капітана медичної служби
ЛИТВИНЕНКА Максима Андрійовича — лейтенанта
НЕХАМКІНА Володимира Сергійовича — старшого лейтенанта
ОДАНЕЛЬЧУКА Сергія Володимировича — майора
ПУШКА Дмитра Васильовича — молодшого сержанта
РАДЧЕНКА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта
РОКОМАНА Андрія Васильовича — старшого лейтенанта
СПОДЕНЮКА Андрія Івановича — штаб-сержанта
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ГОРОДИЛОВСЬКОГО Володимира Олеговича — майора
КОВАЛЬ Наталію Валентинівну — майора медичної служби
МАЗУРКЕВИЧА Олександра Вікторовича — підполковника
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БАРАНОВА Дмитра Вікторовича — старшого сержанта
БОНДАРЕНКА Євгена Володимировича — старшого сержанта
ГУКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
ГУЦУ Олександра Петровича — головного сержанта
ЖЕЛЕЗНЯКА Сергія Валерійовича — молодшого сержанта
ЗУБКОВА Миколу Івановича — старшого сержанта
КОВАЛЯ Віталія Яковича — старшого сержанта
КОНЮХОВА Сергія Володимировича — старшого сержанта
КУПІНА Сергія Михайловича — сержанта
КУЧИНСЬКОГО Андрія Миколайовича — штаб-сержанта
ЛЕВЧИШИНА Олександра Юрійовича — головного сержанта
ЛОПАТІНА Миколу Івановича — майстер-сержанта
МАНТУЛУ Олександра Івановича — старшого сержанта
МОНЧУКА Віктора Валерійовича — майстер-сержанта
ПАРХОМЧУКА Вадима Васильовича — старшого лейтенанта
РУДЕНКА Олега Сергійовича — головного сержанта
САФОНОВА Сергія Анатолійовича — старшого сержанта
СОЛОДОВНІКОВА Ігоря Петровича — штаб-сержанта
СТАНКОВА Віталія Ілліча — старшого сержанта
СУШЕНИЦЮ Сергія Олександровича — штаб-сержанта
ТАВАНЦЯ В’ячеслава Петровича — старшого сержанта
УСЕНКА Андрія Сергійовича — штаб-сержанта
УШАКОВА Євгена Івановича — молодшого сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
Про відзначення державними нагородами України
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ЗАІЧЕНКА Костянтина Вікторовича — полковника
ІЛЬЧИШИНА Леоніда Володимировича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БИКА Івана Васильовича — старшого лейтенанта
БИРЧЕНКА Олега Вікторовича (посмертно) — лейтенанта
КУСЯКА Михайла Володимировича — майора
КУША Богдана Михайловича — лейтенанта
МОСКАЛИКА Михайла Івановича (посмертно) — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ВАСАЛАТІЯ Віктора Сергійовича — сержанта
ГОРДІЄНКА Володимира Миколайовича — старшого солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БРЮХАНОВА Богдана Андрійовича (посмертно) — старшого солдата
ГОРЯЧЕВА Сергія Вячеславовича — прапорщика
ДОВГАНЮКА Павла Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта
ДОРОНЮКА Юрія Івановича — старшого солдата
ДУБНЮКА Миколу Юрійовича — старшого солдата
ЖУПИНАСА Тараса Олеговича (посмертно) — сержанта
ЗАЛОМСЬКОГО Богдана Михайловича (посмертно) — солдата
КЛЮБУ Василя Дмитровича — штаб-сержанта
КОВАЛЬЧУКА Миколу Вадимовича — солдата
КОВАЛЯ Павла Миколайовича — старшого сержанта
КОПІНА Василя Івановича — солдата
КРЮКОВА Олексія Сергійовича — старшого солдата
ЛИСЕНКА Юрія Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
ЛИТВИНА Богдана Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ЛОГВІНА Віталія Анатолійовича — старшого солдата
ЛОПУШЕНКА Олександра Олександровича — головного сержанта
МАТВІЄНКА Романа Івановича — старшого сержанта
МЕДВЕДЕНКА Романа Сергійовича — солдата
НЕЙВЕРТА Ярослава Олеговича — старшого лейтенанта
ОЛІХА Ігоря Олександровича — старшого солдата
ПИСАРЕНКА Анатолія Анатолійовича — солдата
ПОПОВА Олексія Юрійовича — старшого солдата
ПУСТОВОЙТА Вадима Васильовича — головного сержанта
РИМАРА Олексія Олеговича — капітана
СИНГАЄВСЬКОГО Ростислава Ігоровича — старшого лейтенанта
СИНИЦЮ Сергія Романовича (посмертно) — солдата
СОКУРА Дмитра Сергійовича — старшого солдата
СТРОГАНОВА Євгена Володимировича — підполковника
ТКАЧЕНКА Ігоря Анатолійовича — солдата
ХАБУЛЮ Василя Петровича — старшого солдата
ХІМКУ Ігоря Степановича — старшого солдата
ЧЕПУРКА Владислава Володимировича — солдата
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АНТОНА Юрія Володимировича — головного сержанта
БОНДАРЯ Владислава Геннадійовича — солдата
БОНДАРЯ Олександра Федоровича — старшого солдата
БРЕЦКА Данила Ярославовича — солдата
ВЕРЕСА Руслана Богдановича — молодшого сержанта
ГЛОВУ Романа Ярославовича — лейтенанта
ГОНЧАРУКА Антона Івановича — солдата
ГОРДІЯ Романа Романовича — солдата
ГРАБАРЧУКА Вадима Миколайовича — старшого лейтенанта
ГРЕБІННИКА Миколу Валерійовича — старшого сержанта
ДЕЙНЕКУ Віктора Георгійовича — майора
ДЕЦИКА Романа Васильовича — сержанта
ДИМУРУ Андрія Миколайовича — старшого солдата
ДІМІТРОВСЬКОГО Руслана Івановича — старшого лейтенанта
ДОВГЕНЬКА Ігоря Ігоровича — головного сержанта
ДОМІТРЯЧКА Любомира Миколайовича — старшого солдата
ДОРОША Сергія Івановича — солдата
ДУБАСА Михайла Орестовича — молодшого сержанта
ЖУКА Василя Мироновича — солдата
ЗЛАЩИНСЬКОГО Івана Петровича — лейтенанта
ЗОЛОТУХІНА Данила Олександровича — лейтенанта
ІВАХОВА Єгора Олеговича — старшого сержанта
ІВАШКЕВИЧА Анатолія Едуардовича — старшого сержанта
КЕРІМОВА Едуарда Фармаіловича — старшого солдата
КЛІЧУКА Сергія Юрійовича — солдата
КРУКІВА Дениса Миколайовича — солдата
КУЗЬМЕНКА Олега Ігоровича — солдата
КУЗЬМІНСЬКОГО Станіслава Петровича — старшого солдата
КУРИЛЬЧИКА Миколу Сергійовича — солдата
ЛИСНЯКА Сергія Георгійовича — підполковника
ЛОЗИНСЬКОГО Олександра Сергійовича — солдата
МАЦУ Романа Степановича — солдата
МЕРЗЛЯКОВА Юрія Сергійовича — старшого сержанта
МИХАЙЛЕНКА Владислава Юрійовича — старшого солдата
МИХАЙЛЯКА Ігоря Миколайовича — сержанта
МОМОТА Дениса Олександровича — старшого солдата
НАСІРОВА Агахана Ельхановича — сержанта
ПОЛЯРУША Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
ПОНОМАРЕНКА Володимира Михайловича — старшого солдата
ПРОЦАКА Остапа Васильовича — старшого солдата
РИБАЧУКА Тараса Ігоровича — старшого солдата
РІЗНИЧЕНКА Максима Сергійовича — старшого солдата
РОЛІНА Максима Вікторовича — старшого солдата
РОМАНЮКА Віктора Ярославовича — солдата
САВЧЕНКА Олега Миколайовича — солдата
СМАЛЯ Олега Анатолійовича — капітана
СТОЛЯРА Євгенія Олеговича — лейтенанта
ТИМІНСЬКОГО Василя Васильовича — солдата
ТИМОЩУКА Павла Івановича — сержанта
ТРЕТИЛЬНИЦЬКОГО Вадима Петровича — майора
ТРОФІМОВА Ігоря Олександровича — солдата
ХАРАУСТЕНКА Віталія Олександровича — солдата
ЦИГАНКА Олександра Леонідовича — підполковника
ЧЕРНОВА Віктора Володимировича — старшого солдата
ШИЯНА Олексія Миколайовича — старшого солдата
ЮРЧЕНКОВА Сергія Вікторовича — старшого сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БАЛАБКІНА Олексія Сергійовича — солдата
БІЛЕНКА Сергія Анатолійовича — майора
БОЙКА Євгена Олександровича — підполковника
БОРИСЕНКА Сергія Геннадійовича — молодшого сержанта
БОРТНИКА Дмитра Олександровича — молодшого сержанта
БУШТИНА Назарія Миколайовича — старшого сержанта
ВЕРЕСА Ігоря Володимировича — старшого лейтенанта
ВІННІКА Ігоря Івановича — солдата
ГОРЯЧКІВСЬКОГО Артура Васильовича — старшого солдата
ДЕРКАЧА Олександра Вікторовича — підполковника
ЖОЛНОВИЧА Павла Ярославовича — старшого солдата
ІРОЧКА Віталія Степановича — майора
КОБЗЯКА Василя Ярославовича — старшого лейтенанта
КОВАЛЕВСЬКОГО Сергія Володимировича — солдата
КУБАЯ Богдана Івановича — сержанта
ЛЕГЧІЛІНА Богдана Олександровича — старшого солдата
ЛЮДКЕВИЧА Мар’яна Богдановича — старшого солдата
МАЦЬКОВА Богдана Руслановича — солдата
МЕЛЬНИКА Павла Миколайовича — старшого солдата
ПАВЛУСЯ Івана Михайловича — головного сержанта
ПАВУКА Миколу Степановича — головного сержанта
ПАНКУЛИЧА Івана Михайловича — старшого лейтенанта
ПЕЛИШКА Назара Степановича — старшого солдата
ПЕТРУКА Андрія Юрійовича — молодшого сержанта
ПЕЦА Андрія Зеновійовича — капітана
ПІДГОРОДЕЦЬКОГО Миколу Миколайовича — старшого лейтенанта
ПОПЛАВСЬКОГО Романа Валерійовича — підполковника
РЄЗНІКОВА Олександра Юрійовича — майора
РОМАНЦОВА Іллю Олександровича — солдата
СЕНИКА Миколу Степановича — майстер-сержанта
СОКОЛА Назара Ігоровича — лейтенанта
ХОМЕНКА Володимира Олександровича — підполковника
ЧІЧІНАДЗЕ Германа Гурамовича — лейтенанта
ЯКИМОВА Олександра Сергійовича — солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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