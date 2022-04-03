Чотирма указами нагород удостоєні понад 300 військових, півсотні посмертно. СПИСКИ

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, зразкове виконання службового обов’язку постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ХАРЬКОВА Андрія Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БЕЛІМЕНКА Костянтина Дмитровича (посмертно) — сержанта

БІРКУНА Єгора Олександровича (посмертно) — старшого солдата

БОДЯЧУКА Василя Ярославовича (посмертно) — старшого солдата

БОРДУНА Олексія Станіславовича — старшого лейтенанта

БРАГАРНИКА Миколу Петровича (посмертно) — сержанта

ВАСИЛЕНКА Михайла Володимировича (посмертно) — сержанта

ВЕЛІЧКА Романа Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ГРИНЦЕВИЧА Назарія Андрійовича — солдата

ДИКАСЯ Едуарда Миколайовича (посмертно) — солдата

ДІДЕНКА Віталія Ігоровича (посмертно) — головного сержанта

ДМИТРИКА Миколу Володимировича — старшого солдата

ДУДІНОВА Дениса Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ЄЩЕНКА Євгенія Федоровича (посмертно) — молодшого сержанта

ЖИВОЛУПА Руслана Анатолійовича (посмертно) — сержанта

ЗАБУЗНІЯ Дмитра Вікторовича (посмертно) — старшого солдата

ІВАНЮКА Вадима Дмитровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ІОНОВА Юрія Олексійовича (посмертно) — старшого солдата

КАРПОВА Артема Сергійовича (посмертно) — майора

КИТАЙСЬКОГО Ростислава Сергійовича — сержанта

КОБЕНКА Олексія Сергійовича (посмертно) — молодшого сержанта

КОМАРА Дениса Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата

КОРОБКУ Антона Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта

КОЦУКОНЯ Олександра Олександровича (посмертно) — старшого солдата

КРАСОВСЬКОГО Віталія Геннадійовича (посмертно) — старшого солдата

КУЖЕЛЕВА Дмитра Вікторовича — старшого солдата

КУЗІНА Романа Сергійовича (посмертно) — сержанта

ЛАВРОВА Дмитра Павловича — старшого лейтенанта

ЛЕБЕДИКА Євгенія Сергійовича (посмертно) — старшого солдата

ЛЕМПІЦЬКОГО Руслана Андрійовича (посмертно) — штаб-сержанта

ЛИТВИНЕНКА Владислава Володимировича (посмертно) — старшого солдата

ЛИТВИНОВА Максима Юрійовича (посмертно) — майора

МАТВІЄНКА В’ячеслава Олеговича (посмертно) — старшого солдата

МЕЛЬНИЧЕНКА Сергія Михайловича — старшого солдата

МИХАЙЛИШИНА Ігоря Миколайовича (посмертно) — молодшого сержанта

МОСКАЛЕНКА Валерія Валерійовича (посмертно) — капітана

ОЛІЙНИКА Віталія Івановича (посмертно) — молодшого сержанта

ПЕЛЕХАТОГО Віктора Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта

САФРОНОВА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта

ТЛУСТОВА Володимира Борисовича (посмертно) — службовця

ФЕДОРОВИЧА Валентина Олеговича (посмертно) — старшого солдата

ЦІСАРУКА Сергія Юрійовича — старшого лейтенанта

ЧЕРКЕЗА Євгена Євгеновича (посмертно) — солдата

ЧЕРНЕНКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта

ЧЕРНИК Олену Михайлівну (посмертно) — солдата

ЧЕРНЯВСЬКОГО Олексія Едуардовича (посмертно) — сержанта

ЧЕХА Юрія Олександровича — майора

ЧУЧУ Олексія Юрійовича (посмертно) — сержанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АФЕНДИКОВА Олександра Олександровича — солдата

БАРАБАНОВА Андрія Сергійовича — солдата

БОЄТЮКА Олександра Олександровича — солдата

БОРОВИКА Сергія Олександровича — старшого солдата

БРИЖАТЮКА Олега Валерійовича — солдата

ГАЙДУКА Володимира Григоровича — старшого солдата

ГОНТАРЯ Олега Анатолійовича — солдата

ГОРИСЛАВЦЯ Олександра Володимировича — солдата

ГОРІШНОГО Валерія Євгенійовича — сержанта

ГОРОХОВА Леоніда Володимировича — сержанта

ГРАЧОВА Андрія Володимировича — майстер-сержанта

ГРЕЦЬКОГО Артура Олеговича — старшого солдата

ДОРОФЄЄВА Валерія Сергійовича — солдата

ДЯЧЕНКА Максима Ігоровича — старшого солдата

ЄФІМЕНКА Ігоря Валерійовича — молодшого сержанта

ЖИДКОВА Богдана Віталійовича — старшого солдата

ЗАЯЦЯ Богдана Рустемовича — солдата

ЗВЄРЯКУ Віктора Анатолійовича — солдата

ІЩУКА Сергія Володимировича — сержанта

КАЛЮЖНОГО Олексія Юрійовича — підполковника

КЄНАРЄВА Вячеслава Вікторовича — старшого лейтенанта

КІМА Ігоря Васильовича — старшого солдата

КІСІЛЕНКА Богдана Олександровича — старшого солдата

КЛІМЄНЮКА Миколу Андрійовича — солдата

КЛІМОВА Сергія Володимировича — старшого сержанта

КОВАЛЕНКА Андрія Вікторовича — сержанта

КОВАЛЕНКА Романа Олександровича — молодшого сержанта

КОВАЛЯ Сергія Володимировича — старшого солдата

КОЗИРЄВА Ярослава Юрійовича — солдата

КОСТРИЦЮ Артема Костянтиновича — сержанта

КОСТРОМИЦЬКОГО Романа Ігоровича — старшого сержанта

КУДРЄТОВА Володимира Івановича — старшого лейтенанта

КУЖЕЛЕВА Дмитра Вікторовича — старшого солдата

КУЦА Ігоря Валентиновича — молодшого сержанта

КУШНІРА Максима Володимировича — сержанта

ЛАКАТОША Руслана Адальбертовича — молодшого сержанта

ЛАМАНА Олега Васильовича — сержанта

ЛІЩИНСЬКОГО Марка Андрійовича — старшого солдата

ЛЯШУКА Артема Михайловича — сержанта

МАЗНЄВА Данила Сергійовича — солдата

МАЗНОГО Дмитра Васильовича — сержанта

МАКОГОНА Владислава Олеговича — старшого солдата

МАРТИНЕНКА Дмитра Володимировича — старшого солдата

МАСЛОВА Миколу Вікторовича — молодшого сержанта

МАТУШКІНА Івана Анатолійовича — солдата

МОГИЛЬНОГО Анатолія Вікторовича — старшого солдата

МОСИНЯНА Павла Миколайовича — молодшого сержанта

МОСКАЛЕНКА Артема Михайловича — старшого сержанта

НЕСТЕРЕНКА Олександра Ігоровича — солдата

ОЛІЙНИКА Володимира Олександровича — старшого солдата

ПАВЛЮКА Дмитра Андрійовича — солдата

ПЕФТЮ Івана Вікторовича — старшого лейтенанта

ПІЦУРЕНКА Володимира Павловича — старшого солдата

ПОЛОНСЬКОГО Артура Олександровича — старшого солдата

ПОПОВА Миколу Олександровича — лейтенанта

ПУШКА Михайла Сергійовича — молодшого сержанта

РЕВЕНКА Павла Вячеславовича — старшого солдата

РЕЙНИША Дмитра Руслановича — солдата

РОМАНЮКА Максима Руслановича — старшого сержанта

РЯСНОГО Євгена Вікторовича — лейтенанта

САМОФАЛОВА Дмитра Сергійовича — сержанта

СЕЛІЗАРА Дмитра Сергійовича — старшого солдата

СЕНТЯКОВА Владислава Миколайовича — солдата

СЕРГІЄНКА Яна Артемовича — солдата

СИБІРЯКОВА Сергія Олександровича — солдата

СИДОРЕНКА Пилипа Володимировича — сержанта

СИЗОНА Сергія Борисовича — старшого солдата

СІВІЦЬКОГО Артура Олександровича — старшого солдата

СКИДАНА Миколу Миколайовича — сержанта

СТОЛЯРУКА Миколу Миколайовича — штаб-сержанта

СУЛЕЙМАНАШВІЛІ Давіті Міробовича — молодшого сержанта

ТАЛМАЗАНА Максима Сергійовича — майстер-сержанта

ТАМАЗУ Сергія Петровича — старшого лейтенанта

ТИНЯКОВА Сергія Павловича — солдата

ТІЩЕНКА Дмитра Павловича — солдата

ТРОФИМОВА Антона Сергійовича — майора

ХАБАЛОВА Артура Володимировича — сержанта

ХАЗАНА Євгена Ілліча — молодшого сержанта

ХАРІВА Назара Стефановича — молодшого сержанта

ХАРЧЕНКА Данила Денисовича — старшого солдата

ХОРОШУНА Антона Олександровича — головного сержанта

ЦИБУЛЬНИКА Олега Леонідовича — старшого солдата

ЦИМБАЛА Богдана Олександровича — молодшого сержанта

ЦОЛАНА Вадима Олександровича — солдата

ЧЕРНЕНКА Івана Петровича — солдата

ШЕЙКА Артема Павловича — старшого сержанта

ШКВОРЦЯ Андрія Петровича — старшого солдата

ШТУКІНА Антона Сергійовича — солдата

ШУФЛІНА Петра Богдановича — сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ