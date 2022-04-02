Місяць війни коштує Україні 10 млрд доларів, – ОП

За підрахунками Міністерства фінансів, на місяць воєнних дій Українська держава витрачає приблизно 10 млрд доларів США.

Про це повідомила пресслужба президента України за підсумками наради Володимира Зеленського з економічними блоками ОП та Кабінету Міністрів у суботу, 2 квітня.

Зазначається, що учасники обговорили стан економіки на другому місяці опору нашої держави військовому вторгненню Росії, а також розглянули прогнози її розвитку у найближчій перспективі.

На нараді обговорили джерела фінансування витрат, зокрема власні податкові надходження та допомогу міжнародних партнерів України. У цьому ж контексті торкнулися перспективи переходу на спрощену систему оподаткування, який заплановано на квітень.

Учасники зустрічі також обговорили проведення посівної кампанії, зокрема забезпечення аграріїв пальним. Були розглянуті шляхи диверсифікації імпорту пального та захисту енергетичної інфраструктури України від бомбардувань російською армією.

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