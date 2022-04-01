З ексміністра з оточення Януковича стягнули майже 5 млн доларів на оборону України

Ірина Венедіктова

З ексміністра з оточення Януковича стягнули майже 5 мільйонів доларів на оборону України.

Про це повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у п’ятницю, 1 квітня.

“Стягнули на користь Міністерства оборони України 4,8 мільйона доларів США. Вилучені в рамках провадження про заволодіння державною резиденцією «Межигір’я», ці кошти тепер допоможуть нашій державі оборонятись від загарбника”, – зазначила вона.

Імені колишнього урядовця Венедіктова не навела.

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