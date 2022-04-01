Після війни й розвалу Росії Японія забере Курильські острови, – Данілов

Після розвалу Російської Федерації внаслідок нинішньої війни Японія зможе повернути собі Курильські острови.

Про це в ефірі UA: Разом сказав секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи рішення японського уряду називати Курильські острови “окупованими Росією територіями”.

“Я можу сказати, що в результаті цієї війни, коли розвалиться Російська Федерація, а так воно стовідсотково й відбудеться, Японія отримає свої чотири острови Курильської гряди, які у них забрали після Другої світової війни. Якщо буде бажання Польщі забрати собі Калінінград, то вони зможуть це зробити за результатами цієї війни”, – зазначив Данілов, його цитує “Укрінформ”.

Він додав, що його дивує позиція Грузії, яка начебто бажає відновити свою територіальну цілісність, але поводиться надто пасивно в цьому питанні. Данілов нагадав, що саме росія вчиняла злочини на території Грузії, Молдови та України, анексувавши частини незалежних країн.

Влада Японії останніми роками утримувалась від терміна “окупація”, описуючи ситуацію навколо південних Курил, і обмежувалася заявою, що “на ці острови поширюється японський суверенітет”. На офіційному сайті Олімпіади-2020, яка відбулася в Токіо, острови Південні Курили були позначені як територія Японії на інтерактивній карті.

Нагадаємо, що 8 серпня 1945 року СРСР оголосив війну Японії. В ході бойових дій радянські війська повністю зайняли Курильські острови.

Усі острови Південних Курил входять до складу Сахалінської області Росії, і всі, крім Урупа, оскаржуються Японією.

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