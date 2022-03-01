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Японія ввела проти Росії санкції за війну в Україні. А перед цим нагадала про окупацію Південних Курил

01/03/2022 08:50

Японія запровадила санкції проти 49 російських компаній, організацій та інститутів через війну Росії в Україні. Окрім організацій, під японські санкції потрапили президент РФ Володимир Путін, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, глава МЗС Сергій Лавров, міністр оборони Росії Сергій Шойгу, начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.

Про це повідомляє МЗС Японії.

Зокрема, санкції накладено на організації авіабудівної та суднобудівної галузей, включаючи “Адмиралтейские верфи”, корпорацію “Иркут”, “Сухой”, Казанський вертолітний завод, корпорацію “МиГ”, “Туполев”. 

Крім того, санкції Японії торкнулися оборонного та силового секторів. У списку – Міноборони, включаючи всі підрозділи у складі Збройних сил Росії, ФСБ, Служба зовнішньої розвідки РФ, “Рособоронэкспорт”, “Оборонпром”, експертно-криміналістичний центр МВС у Нижньому Новгороді.

Ще обмеження застосовано до Московського фізико-технологічного інституту. 

Заборонено постачати японські товари всім 49 учасникам списку, обмеження набудуть чинності 8 березня. Також Японія заборонила експорт до Росії “товарів загального призначення, які сприяють зміцненню військового потенціалу Російської Федерації”. Як повідомляли, про рішення Японії запровадити санкції проти РФ було оголошено ще 23 лютого.

А 28 лютого, під час дебатів у парламенті Японії заявив директор департаменту Європи японського МЗС Хідекі Уяма нагадав, що Росія окупувала південну частину Курильських островів, що суперечить міжнародному праву.

“Північні території (так у Токіо називають південну частину Курил. – ред.) окуповані, і ми вважаємо, що це суперечить міжнародному праву, як і напад російської армії в Україну, що здійснюється в цей момент”, – заявив японський дипломат.

Влада Японії останніми роками утримувалась від терміна “окупація”, описуючи ситуацію навколо південних Курил, і обмежувалася заявою, що “на ці острови поширюється японський суверенітет”. На офіційному сайті Олімпіади-2020, яка відбулася в Токіо, острови Південні Курили були позначені як територія Японії на інтерактивній карті.

Нагадаємо, що 8 серпня 1945 року СРСР оголосив війну Японії. В ході бойових дій радянські війська повністю зайняли Курильські острови.

Усі острови Південних Курил входять до складу Сахалінської області Росії, і всі, крім Урупа, оскаржуються Японією.

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