Ми вже починаємо обговорювати Крим, ні про які 15 років не йдеться, – Умеров

Українська та російська делегації вже обговорюють питання Криму. Цю тему, раніше табуйовану окупантами, нарешті винесли на обговорення.

Про це народний депутат України, член перемовної групи Рустам Умеров повідомив у інтервʼю НВ.

“Ми про Крим не говорили вісім років, ця тема вважалася для російської сторони табу, яке Москва не обговорює. Сьогодні ж ми зафіксували, що обговорюватимемо Крим, проблеми Криму, це насправді великий прорив. Ми вже починаємо обговорювати Крим, ні про які 15 років не йдеться. Особисто я не прихильник включення будь-яких термінів та фокусування уваги на цьому. У нас є позиція, що питання Криму важливе для української сторони, і ми його вже обговорюємо”, – стверджує він.

Умеров підкреслив, що військовий шлях визволення регіону сьогодні не розглядається. Питання Криму має вирішуватися тільки політико-дипломатичним шляхом.

Нагадаємо, що українська сторона на переговорах із Росією пропонує, щоби питання статусу Криму вирішувалося шляхом двосторонніх перемовин не довше як 15 років. Можливість військового рішення виключається.

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