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Австралія передасть Україні бронетехніку, включаючи транспортер Bushmaster

01/04/2022 10:57

Австралія відправить в Україну бронетехніку місцевого виробництва на запит президента Володимира Зеленського.

Про це прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, передає CNN вранці в п’ятницю, 1 квітня.

“Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми посилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми посилаємо все це та бронежилети. Ми відправимо нашу бронетехніку, зокрема наш транспортер Bushmaster. І ми відправимо їх туди на наших літаках C-17”, – сказав він.

Моррісон не повідомив, коли і скільки транспортних засобів, відомих як Bushmasters, буде відправлено в Україну.

Напередодні Володимир Зеленський звернувся до австралійського парламенту через відеозв’язок і, зокрема, закликав надати броньовані автомобілі для спротиву Росії.

“Ми повинні тримати озброєними тих, хто бореться з цим злом. У вас є дуже хороша озброєна машина, Bushmaster, яка могла б суттєво допомогти Україні, та інша техніка, яка могла б посилити наші позиції в плані озброєння. Якщо у вас є можливість поділитися цим з нами, ми будемо дуже вдячні”, – сказав Зеленський.

Український президент також закликав Австралію до подальших санкцій проти Росії.

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