Росіяни сховали свою БМП в копиці сіна. Але 44-та артбригада її знайшла. ВІДЕО

Скріншот із відео

Російські військовослужбовці в одному з населених пунктів намагалися сховати свою БМП в копиці сіна, але 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола знайшла та знищила її.

Відео оприлюднила пресслужба військової частини у четвер, 31 березня.

Видно, як після потрапляння снаряда зайнялося сухе сіно, але після горіння видно, що там справді стояла ворожа техніка.

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