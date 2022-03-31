Росіяни сховали свою БМП в копиці сіна. Але 44-та артбригада її знайшла. ВІДЕО

Російські військовослужбовці в одному з населених пунктів намагалися сховати свою БМП в копиці сіна, але 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола знайшла та знищила її.
Відео оприлюднила пресслужба військової частини у четвер, 31 березня.
Видно, як після потрапляння снаряда зайнялося сухе сіно, але після горіння видно, що там справді стояла ворожа техніка.
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