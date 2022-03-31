Російські ДРГ можуть прикриватися документом із підписом командувача ООС, – ОК “Схід”

Фото: пресцентр НГУ

Російські диверсанти можуть прикриватися документом із підписом командувача угруповання Об’єднаних сил генерал-майора Едуарда Москальова.

Таку інформацію озвучили вранці у четвер, 31 березня, в оперативному командуванні “Схід”.

“Будьте пильними при перевірці документів! Подібними документами можуть прикриватися ворожі ДРГ під час пересування автомобільним транспортом, відвідування цивільних та військових об’єктів та в будь-яких інших випадках”, – йдеться в повідомленні.

В ОК також показали зразок фальшивого документа, який можуть показувати диверсанти.

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