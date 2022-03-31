Путін підписав указ про весняний призов: ще 135 тис. росіян прийдуть в армію

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Президент РФ Володимир Путін підписав указ про весняний призов 2022 року, згідно з яким на обов’язкову військову службу викликають майже 135 тисяч росіян.

Про це йдеться в документі, опублікованому в четвер, 31 березня, на російському порталі правової інформації.

“Здійснити з 1 квітня по 15 липня 2022 року призов на військову службу громадян російської федерації у віці від 18 до 27 років, які не перебувають у запасі і підлягають відповідно до федерального закону від 28 березня 1998 р. № 53-ФЗ “Про військовий обов’язок та військову службу” призову на військову службу, в кількості 134 500 осіб”, – ідеться в указі.

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